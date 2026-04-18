丁噹3度牽起肌肉人夫卻被催生 還要她早點嫁出去

丁噹緊牽阿弟合唱情歌。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕丁噹今晚在高雄巨蛋開唱，先是化身「人間花蝴蝶」搭上5公尺高空七彩幻光蝴蝶舞台，飛越搖滾區的觀眾，近距離寵粉。Energy的阿弟第三度擔任她的嘉賓，兩人合唱《可以是朋友》，阿弟更與滿場歌迷一起為她慶生，讓她好感動。

丁噹與阿弟合唱的《可以是朋友》相當受到粉絲的喜愛，去年他們在小巨蛋首次合唱，阿弟的老婆「Mei」邱馨葦就坐在台下，讓阿弟開玩笑說：「我覺得遠方有目光盯著我。」丁噹則跟他說：「腿不要軟。」互動逗樂全場歌迷。

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丁噹化身花蝴蝶飛越觀眾席寵粉。（相信音樂提供）

今晚丁噹笑虧阿弟，每次當嘉賓，裡面的衣服越穿越深低，看來胸肌若隱若現。阿弟聽了說：「歌迷又會開始數我上面有幾根胸毛」，丁噹則爆料阿弟在成都站有脫掉外套，「高雄朋友這麼熱情，你好意思？練得這麼好的身材」，阿弟則虧丁噹「還是妳想看」，透露今天有更重要「任務」。

歌迷在觀眾席排字替丁噹慶生，阿弟幫忙送上三層蛋糕。（相信音樂提供）

原來丁噹昨天才過生日，阿弟隨後幫忙送上蛋糕，滿場歌迷則進行「HBD」的排字應援。阿弟表示：「粉絲真的很貼心，通常3層蛋糕是用在婚禮上，他們希望妳趕快找到很棒的對象，希望趕快有『小丁噹』」

丁噹許下生日願望，希望所有人平安、健康以及幸福，也盼望「夜遊」巡演唱去到更多地方，還可以返場高雄，第3個願望則放在心裡，沒想到阿弟聽了又喊話：「希望可以早點嫁出去」，讓丁噹聽了笑回：「好啦，接收到了」。

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