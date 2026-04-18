康康拋下嫩妻大膽把妹 自信條件全符合：我太早結婚了

陳怡婷今晚在TICC開唱，綜藝天王康康登台助陣。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳怡婷今晚在TICC開唱，首位嘉賓是台語歌王蕭煌奇，隨後綜藝天王康康也登台助陣，有趣的是，康康聽到陳怡婷誇蕭煌奇是「行走的AI」，他一上台則幽默自封是「行走的卡帶」，打趣：「因為我剛剛卡痰了。」

單身的陳怡婷被康康問到擇偶條件，她談到最重要的是「孝順」，再來就是「心地善良」，還要帶點幽默感，當然還要會唱歌。

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陳怡婷被康康問到擇偶條件。（記者王文麟攝）

只見康康有備而來，立刻笑回：「我每個月下高雄陪我爸爸吃喝玩樂，陪我媽媽看電視、念佛經，算是孝順吧。」又笑曝自己心地善良，「我剛剛才扶老奶奶過馬路」。

康康自信推薦自己給陳怡婷。（記者王文麟攝）

至於幽默、會唱歌，康康更自信笑稱：「只有我符合妳條件，但我只有一個感覺，我太早結婚了。」無預警的真情告白，讓陳怡婷急忙提醒：「嫂子（指康康老婆）在台下看啦。」

今晚陳怡婷的父母也特別到場聆聽，都對女兒的成就感到驕傲。陳怡婷在台上提到，小時候其實是兄弟姐妹中最叛逆的一個，經常讓媽媽擔心，但媽媽從未放棄過她，總是以愛包容。陳怡婷更在台上大聲對媽媽告白，令不少觀眾紅了眼眶。

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