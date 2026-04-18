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娛樂 最新消息

前主播吳中純癌逝2個月 愛女現蹤親訴最大遺憾

Apple（中）是梅聖旻（左）、吳中純夫婦的寶貝女兒。（翻攝自臉書）Apple（中）是梅聖旻（左）、吳中純夫婦的寶貝女兒。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕丁噹相隔10年在高雄開唱，今晚在高雄巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡演，她這一年都在探索活著的意義，更準備了薩滿鼓的演出告白全場。演唱會上，有位歌迷歷經母親離世內心萬分悲痛，她不捨點名坐在台下的歌迷Apple（梅嬿翎），讓她緬懷亡母。

Apple是前主播梅聖旻、吳中純夫婦的獨生女，遺憾的是，吳中純在2個月前因為淋巴癌病逝，享年56歲。丁噹表示，今天下午時收到Apple的私訊，得知她去年曾與媽媽吳中純一起來看她的台北小巨蛋演唱會，只是媽媽現在已經不在了，「我們每一個人，都會需要經歷一些生命離別的事，Apple媽媽突然在前陣子離開，但祂其實一直都在」。

丁噹在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）丁噹在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

丁噹心疼表示：「在場每個人都會經歷離別，Apple的媽媽前陣子突然離開，但是她一直都在，想要讓妳跟媽媽說一些話。」手握麥克風的Apple向丁噹打招呼，接著含淚談到：「雖然媽媽不在我們的身邊，看不到、聽不到，但只要我們記得她，她都在我們的身邊，希望她永遠快樂，我們也會活得快樂。」丁噹也感慨稱，大家要勇敢接受親人、愛人，有天終究會離開我們，但是他們會用另一種方式陪在我們的身邊。

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