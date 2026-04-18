日本寶藏樂團別錯過！RUSH BALL唱遍台北台中 4組卡司陣容曝光

[Alexandros] 。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本關西最具代表性的夏季音樂祭之一的「RUSH BALL」，正式宣布將於9月再度登台，此次邀集[Alexandros] 、Creep Hyp、04 Limited Sazabys以及PEOPLE 1組成夢幻陣容，要讓全台樂迷在週休二日盡情燃燒搖滾魂。

Creep Hyp。（好玩國際文化提供）

在歷經2018年與2023年的熱烈迴響後，RUSH BALL再次開唱，9月19日在台北的Legacy TERA，9月20日則移師台中的Legacy Taichung演出。有鑒於上次RUSH BALL在台舉辦時，演出時間適逢平日，無法親臨現場。主辦單位表示，這次特別為2026年爭取到周末的黃金時段，希望大家能無後顧之憂地來到Live House，親身體驗最純粹、最震撼的日本音樂現場。

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04 Limited Sazabys。（好玩國際文化提供）

此次表演名單堅強，集結了風格各異但現場實力頂尖的四組大勢樂團，包括以洗鍊英倫曲風與穿透力嗓音稱霸亞洲，是當代日系搖滾中無視場域規模、絕對主宰現場的王者[Alexandros]，還有 以獨特聲線與深刻歌詞擄獲無數樂迷的「Creep Hyp」（クリープハイプ），以及日系Punk-Pop代表、帶動現場跳動狂歡的指標團體「04 Limited Sazabys」，還有近年人氣急速飆升、曲風充滿實驗性與中毒性的「PEOPLE 1」。售票時間在5月2日上午11點於Ticket Plus遠大售票系統啟售，詳情請上好玩國際文化社群。

PEOPLE 1。（好玩國際文化提供）

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