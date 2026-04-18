蕭煌奇才新婚正妹老婆 緊牽嫩妹羞問：我們有恩愛嗎？

年初才新婚的蕭煌奇，與陳怡婷牽手合唱《一人水一項》。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手陳怡婷連兩天在台北國際會議中心開唱，請來金曲歌王蕭煌奇、大咖主持人康康助陣擔任嘉賓，陳怡婷難掩興奮地表示， 能與蕭煌奇與康康合唱真的是「圓夢之旅」。

年初才新婚的蕭煌奇，與陳怡婷牽手合唱《一人水一項》，他開心笑問：「各位觀眾朋友，我們有恩愛嗎？」隨後又改口：「我結婚了，不行！」逗笑全場。

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蕭煌奇透露多年前還是單身時，就注意到陳怡婷的歌聲，「其實我有一點心動，但我沒辦法行動，因為我走不了。」隨後誇讚：「但對妳的聲音我一直有記住，我都覺得假以時日，妳一定有專屬的舞台。」

年初才新婚的蕭煌奇，與陳怡婷牽手合唱《一人水一項》。（記者王文麟攝）

陳怡婷也分享之前去錄節目，就被蕭煌奇聲音深深吸引，「覺得哪天可以跟他一起合唱是我夢想。」很開心能邀來前輩擔任嘉賓。陳怡婷大讚蕭煌奇的歌聲根本像是CD水準，蕭煌奇卻回應：「你這樣很侮辱我耶，我只有CD的水準？」

陳怡婷連忙解釋：「人家說林俊傑是『行走的CD』，煌奇老師是『行走的AI』。」這才讓蕭煌奇滿意。有趣的是，蕭煌奇還大膽笑說，老婆這兩場演出都沒有來，「她這兩天都『請假』，我表演時不會帶她出門，因為能跟美女牽手說話就很開心。」

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