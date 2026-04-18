丁噹不踩巨蟒！高雄站上巨型夜貓閃爆了 感激五月天一走就是19年

丁噹開場帶來多首快歌。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕情歌天后丁噹今晚在高雄巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」巡演，她相隔10年在高雄開唱，心情非常激動，感性表示：「我回來了」，不忘用台語自我介紹：「高雄，大家好，我是『美丁美噹』的叮噹」，預告今晚會唱超過3小時，提醒歌迷記得開好嗓。

丁噹相隔10年高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

開場丁噹化身「金耀氣勢女帝」，站上全新曝光的金光閃閃巨型夜貓現身，霸氣嗨唱《夜遊》、《夜貓》、《都是月老惹的禍》、《星期五晚上》等歌曲，又唱又跳唱了20分鐘，展現鐵肺唱功。

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丁噹唱完《冷血動物》談到：「我們今天整場要唱3個小時 ，你們喉嚨都準備好了嗎？讓我聽聽看。」隨後化身丁老師，開始教全場觀眾「發聲」，「現在來上課了，我今天要帶大家練習一下。」只見現場歌迷超聽話，在丁噹的指令下，跟著大喊「啊吼」、「啊吼」，讓她聽了滿意笑回：「是不是手跟腳都開始熱了？」

丁噹彩排時驚喜慶生。（相信音樂提供）

昨天是丁噹的44歲生日，彩排時團隊驚喜替她慶生，她在社群回顧入行的點點滴滴，和唱片公司簽約後卻沒等到發片，心想合約結束後就要去做幼教音樂老師，沒想到在學校畢業考的當天，先是成為五月天台北小巨蛋演唱會的暖場嘉賓，職業歌手的旅程就此展開，一走就是19年，內心很有感觸。

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