葉璦菱帥兒辣模女友美成這樣 相識經過曝光已成了「最愛」

ØZI與女友Jane感情甜蜜。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葉璦菱兒子ØZI遠赴美國加州參加科切拉音樂節，並登上啤酒品牌的舞台演出，他今天出席活動分享心情，受訪更鬆口辣模女友Jane也甜蜜同行，至於未來有沒有邁入婚姻的計畫？ØZI聽了笑回：「I don't know.」

外型火辣的Jane有著勾魂電眼及魔鬼身材，ØZI受訪透露跟女友的相識經過，「本來想要拍MV，然後就沒檔期沒接到，結果因為我們有些共同朋友，就是跟共同朋友一起認識。」沒想到還沒有一起工作，Jane就先成了他的女友。近來ØZI甜蜜分享寫了首中文歌《最愛》給Jane，昨天也在活動上選唱這首歌。

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提到這次赴美參加科切拉音樂節，他忙著到處跑準備演出，都沒能好好地和音樂人交流，有趁空跟女友去看表演，包括看了天團BIGBANG的現場演出，直呼很精彩，「看了蠻感動，畢竟從小也是BIGBANG的粉絲。」至於是否趁機預支蜜月？ØZI直說沒有，「籌備Coachella演出都來不及了，怎麼有時間想這個」。

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