自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

葉璦菱帥兒辣模女友美成這樣 相識經過曝光已成了「最愛」

ØZI與女友Jane感情甜蜜。（翻攝IG）ØZI與女友Jane感情甜蜜。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕葉璦菱兒子ØZI遠赴美國加州參加科切拉音樂節，並登上啤酒品牌的舞台演出，他今天出席活動分享心情，受訪更鬆口辣模女友Jane也甜蜜同行，至於未來有沒有邁入婚姻的計畫？ØZI聽了笑回：「I don't know.」

外型火辣的Jane有著勾魂電眼及魔鬼身材，ØZI受訪透露跟女友的相識經過，「本來想要拍MV，然後就沒檔期沒接到，結果因為我們有些共同朋友，就是跟共同朋友一起認識。」沒想到還沒有一起工作，Jane就先成了他的女友。近來ØZI甜蜜分享寫了首中文歌《最愛》給Jane，昨天也在活動上選唱這首歌

提到這次赴美參加科切拉音樂節，他忙著到處跑準備演出，都沒能好好地和音樂人交流，有趁空跟女友去看表演，包括看了天團BIGBANG的現場演出，直呼很精彩，「看了蠻感動，畢竟從小也是BIGBANG的粉絲。」至於是否趁機預支蜜月？ØZI直說沒有，「籌備Coachella演出都來不及了，怎麼有時間想這個」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中