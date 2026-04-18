昔為節目生吞6隻金魚！王彩樺揭荒謬過程胡瓜看傻

王彩樺合體胡瓜暢談往事。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜YouTube頻道《下面一位》日前播出最新一集，記錄主辦在台北流行音樂中心的「鑽石舞台之夜」幕後準備工作，他在後台與王彩樺暢談，雙方同樣曾在秀場打拚，王彩樺也分享過去錄影的辛酸往事。

王彩樺過去為了節目吞金魚。（翻攝自YT）

王彩樺16歲就為了養家而出道，四處商演、到酒店唱歌，坦言雖然會忐忑，但為了賺錢還是全力以赴，早期為了上節目求生存，甚至曾應製作單位要求「生吞金魚」，當時製作單位跟她說因為是錄過年節目，要求她變魔術，王彩樺也當場答應，結果竟然是吞金魚，她彩排、正式錄影加起來連吞了六隻，如今回想起來依然驚心動魄，展現了秀場藝人堅韌的敬業精神，她也幽默直呼：「我現在身體有六隻魚再給我做護法。」

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王彩樺說自己身上有6隻金魚護法。（翻攝自YT）

除了經典大咖藝人，胡瓜也找來金曲哥王蕭敬騰，並透露蕭敬騰一接獲胡瓜詢問後，不加思索的立馬答應，為了此次演出特地飛回台，結束表演後也要趕飛機回國外去工作，行程滿檔已經四天沒睡但還是義氣相挺，敬業精神令人佩服。

胡瓜感性表示：「雖然我們的年代快過去了，但台灣藝人的才華不輸國外，希望把這份好的東西傳承下去。」

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