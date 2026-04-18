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娛樂 最新消息

入坑《航海王》趁現在！巨人族家鄉艾爾帕布登場 「被詛咒王子」聲優超大咖

《航海王》艾爾帕布篇。（愛奇藝國際版提供）《航海王》艾爾帕布篇。（愛奇藝國際版提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本動畫《航海王》全新篇章「艾爾帕布篇」於4月於愛奇藝正式登場，承接蛋頭島事件後續，草帽一行人終於來到傳說中的巨人國度，也正式打開粉絲期待已久的重要主線。

中村悠一為《航海王》「被詛咒的王子」洛基獻聲。（翻攝自X）中村悠一為《航海王》「被詛咒的王子」洛基獻聲。（翻攝自X）

艾爾帕布不只是巨人族的故鄉，更被視為與「D之一族」、古代王國與世界政府起源密切相關的關鍵場域，讓這個篇章從一開始就自帶主線爆量推進的重量感。再加上被稱為「被詛咒的王子」的洛基正式登場，並由曾經為《咒術迴戰》五條悟的超大咖聲優中村悠一獻聲，更讓角色話題度瞬間衝高。光是這個聲優配置，就已經足以引爆一波動漫圈熱議。

更讓人驚喜的是，動畫經過調整後採取全新季播模式，整體畫面表現也進一步升級，不只質感更精緻，部分場景甚至帶出近似積木拼組般的視覺趣味，讓這部國民級動畫在熟悉熱血之外，又多了一層煥然一新的觀看新鮮感。對老粉來說，這是等待已久的重要篇章；對新觀眾來說是入坑《航海王》最新高潮主線的最佳時機。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》。（愛奇藝國際版提供）《關於我轉生變成史萊姆這檔事 第四季》。（愛奇藝國際版提供）

另一部同樣屬於「越追越停不下來」類型的，還有《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季，這一季在「開國祭」落幕後正式展開新篇章，一邊延續利姆路作為魔王與領導者的成長，一邊把外部勢力壓境、內部迷宮經營升級等元素全部推上檯面，讓整體節奏在戰鬥、智鬥與世界經營之間來回切換。

本季一大看點，是人類方與魔王方的對立逐步升高。羅佐一族與關鍵勇者伏筆浮現，讓原本已經夠龐大的世界觀，再次被拉往更高層級。同時，利姆路也不是只忙著迎戰，地下迷宮正式營運、角色各自參戰、會議與制度推進一樣精彩，讓作品保有一貫「明明很強，卻還是要認真經營領地」的獨特魅力。

也因為劇情同時兼顧權謀、戰局與日常建設，《史萊姆》第四季比起單純爽番，更像是一部會讓人忍不住持續追下去的大型異世界經營進化史。對喜歡設定完整、角色多、節奏穩定推進的觀眾來說，依然是這一季非常有競爭力的動畫選項。

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