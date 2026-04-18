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娛樂 最新消息

八點檔男星拍擁抱戲起「生理反應」嚇壞曾智希 尷尬道歉：我控制不了

曾智希（左）、曾子益（右）分享《豆腐媽媽》拍攝花絮。（民視提供）曾智希（左）、曾子益（右）分享《豆腐媽媽》拍攝花絮。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》的人氣組合「傑英CP」曾子益、曾智希，近日現身YT節目《娛樂超skr》大秀默契。兩人將戲裡的甜蜜延伸至戲外，現場開啟「甜鬥模式」互虧、鬥嘴毫不手軟，讓主持人小鹿、阿甘直呼受不了。訪談中更意外揭開兩人私下不為人知的「公主與僕人」真實互動。

曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

曾子益在劇中飾演電競偶像「萬仁傑」，竟被曾智希大爆私下其實是個「小公主」，他立刻反擊曾智希才是真正的嬌客，回憶某次在舊豆腐工廠取景，面對潮濕、蟲蠅成群的環境，曾智希當場嚇得不知所措，連地板濕黏都讓她哀嚎連連。曾子益更打趣爆料，曾智希連泡麵醬包都不敢撕，就怕沾到手，甚至還會要求他幫忙洗碗，讓他自嘲：「當兩個人都有公主病時，我一定是變成僕人的那個！」

曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

提到對方的怪癖，曾智希不甘示弱反擊，透露曾子益演哭戲時「鼻涕流得比眼淚快」。她笑說，某次兩人正拍攝深情擁抱戲，情緒最濃時導演卻突然喊卡，原因竟是曾子益的鼻涕差點滴到她的頭髮上，曾智希崩潰直呼：「那滴鼻涕我記了三生三世！」曾子益尷尬解釋這是生理反應無法控制，有次甚至得靠曾智希幫忙抹掉鼻涕，逗趣情節笑翻全場。

曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

兩人的特殊習慣也逐一現形。曾智希被控訴走路或開門時會自帶「咚咚咚」等音效，宛如活在卡通世界；曾子益則對曾智希的「巨大眼屎」印象深刻，雖曾智希澄清是過敏發炎所致，仍被曾子益虧「跟飯粒一樣大」，相愛相殺的互動展現出超強CP感。

曾智希（左）、曾子益（右）在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）曾智希（左）、曾子益（右）在《豆腐媽媽》演夫妻。（民視提供）

訪問最後，兩人收起玩心交換真心話。曾子益感性表示，希望曾智希在現實中能更有自信，不要被壓力淹沒；曾智希則溫暖回應，希望曾子益快樂做自己，甚至搞笑承諾：「萬家我來扛，你可以盡情流鼻涕！」曾子益隨即秒回：「所以意思是以後我可以吃軟飯了嗎？」幽默對話為訪談畫下完美句點。

曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）曾智希（左二起）、曾子益至《娛樂超skr》與主持人小鹿（左）、阿甘（右）分享拍攝《豆腐媽媽》幕後趣事。（民視提供）

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