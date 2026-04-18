八點檔女星「窮到只剩8千」夜市洗碗 撞見親兒淚崩塞滷蛋：差點被蛋黃噎死

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演的「嘉蓮」最近慘到谷底，經營的連鎖豆花店黯淡收攤，戶頭僅剩8千元的情況下，連媽媽的醫藥費都付不出來，之後落魄到去夜市麵攤洗碗，沒想到最狼狽的時刻，竟然被親生兒子撞個正著。

陳仙梅演出《豆腐媽媽》。（翻攝自YouTube）

陳仙梅飾演的「杜嘉蓮」為了籌醫藥費，不得不在麵攤洗碗，遇到跟著前夫生活的兒子來用餐，一開始還拉不下臉躲躲藏藏，最後被老闆兇才硬著頭皮去點餐，她流淚跟兒子招手說「Hi」，那一幕心酸到不行。

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最感人的橋段是，兒子吃完麵特別留了一顆滷蛋，專程拿給正洗碗的媽媽說：「妳還沒吃飯吧？這顆滷蛋給妳，妳最愛吃的滷蛋。」陳仙梅邊哭邊顫抖地接過滷蛋塞進嘴裡，母子相擁的畫面哭爆全網，連飾演陳仙梅媽媽的潘奕如都直呼：「看得我揪死了，跟著爆哭到淚流不止！」

陳仙梅在《豆腐媽媽》流淚收下兒子給的滷蛋。（翻攝自YouTube）

不過，感人畫面的背後其實超硬核。陳仙梅在臉書分享，導演要求她必須「一口塞」，結果嘴巴很小的她死命塞進去，差點出人命。她回憶：「蛋黃噎的我快不行，但還是必須專注停留在情緒中進行下去。」最敬業的是，她為了不讓觀眾出戲，完全沒在怕醜，鼻涕眼淚配上那顆塞不住的滷蛋，畫面超真實。直到導演喊「卡」，她才立刻衝到垃圾桶旁狂吐、狂咳。網友看了心疼又好笑，留言調侃：「早知道凱凱塞妳貢丸就好，比較好塞！」陳仙梅也幽默回應：「對吼...至少我不會被乾巴巴的蛋黃噎到。」

陳仙梅在《豆腐媽媽》到夜市麵攤洗碗，流淚向前來用餐的兒子打招呼。（翻攝自YouTube）

雖然這場戲拍得極度狼狽，但陳仙梅也寫出了當媽的共同心聲：「那麼狼狽不堪的樣子，被孩子看到，真的不知道該如何是好。」就算工作正當，媽媽總是希望在孩子面前呈現最完美的一面。這份單純的母愛，也讓嘉蓮這個「沉潛中」的角色更讓人心疼。

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