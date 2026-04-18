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娛樂 日韓

還原IU邊佑錫心動名場面！《21世紀大君夫人》台北快閃店一次看

《21世紀大君夫人》座落台北市中山區。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》座落台北市中山區。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店今天（18日）在台北中山區登場，帶領觀眾走入大君的庭園，現場不僅完美還原劇中四大浪漫名場面，精緻設計的場景讓你怎麼拍都無死角。快閃店更推出週末限定的「大婚拍貼機」與「限量主題小卡」，邀請粉絲親身體驗這場皇室命運相遇。

《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的浪漫相遇石橋。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的浪漫相遇石橋。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫金句牆。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫金句牆。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》大婚拍貼機。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》大婚拍貼機。（Disney+提供）

由IU、邊佑錫主演的現象級韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來口碑與收視雙收，為回饋廣大粉絲們的支持，Disney+ 宣布自今（18）日起，於台北中山區打造為期一個月的「《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店」，亮點包括體驗IU霸氣走上紅毯、開啟命運之門華麗瞬間的「皇室派對入場紅毯」，重現兩人學生時期身為學長與學妹，邊佑錫對IU情竇初開的關鍵場景「命運初遇射箭場」，還有還原兩人長大後於宮廷石橋上重逢心動時刻的「浪漫相遇石橋」，以及最受期待的私密心動場域，感受劇中曖昧流動的氣息的「幽會心動石牆」

《21世紀大君夫人》大君庭園外觀。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》大君庭園外觀。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》大婚拍貼機與劇中服裝。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》大婚拍貼機與劇中服裝。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的命運初遇射箭場。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的命運初遇射箭場。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的幽會心動石牆。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的幽會心動石牆。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的皇室派對入場紅毯。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》沉浸式拍照區的皇室派對入場紅毯。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》快閃店的限定咖啡。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》快閃店的限定咖啡。（Disney+提供）

現場也特別準備了劇中的關鍵配飾「榮譽之花花帽」與「大君水墨紙扇」道具供消費者借用拍照，讓每位到場的粉絲都能化身大君與大君夫人。週末還推出限定活動，「大婚拍貼機」現場拍攝專屬拍貼定格浪漫瞬間，宛如登上皇室新聞頭條，還有限定咖啡與九張一套「限量小卡」等活動，詳情請上Disney+社群查詢。

《21世紀大君夫人》沉浸式快閃店活動資訊

日期：2026年4月18日（六）至2026年 5月18日（一）

地點：台北市中山區中山北路二段 16 巷 12 號 1F 廣場

沉浸式拍照體驗開放時間：每日11:00 - 20:00

週末特別活動時間：每週五至週日 16:00 - 20:00

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