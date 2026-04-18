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娛樂 最新消息

兒女透過法院拒養？76歲阿公慘背醫療債 賓賓哥霸氣出手

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」日前前往屏東與台中，探訪生活陷入困境的獨居個案，不僅送上實質的金援與關懷，更期盼透過這些真實的故事，喚起大眾對獨居老人的關注。

在屏東的個案中，一位高齡76歲的獨居阿公患有血管疾病。他早已離婚，兒女透過法院訴請免除扶養義務，身邊的兄弟姊妹也因各自成家而斷了聯繫，讓他獨自面對殘酷晚年。阿公目前僅能靠著每月8000多元的低收入戶補助度日，卻因病背負了8萬多塊的醫療欠款，只能靠著每月擠出2000元分期償還給醫院。

賓賓哥探訪獨居個案。（翻攝自臉書）賓賓哥探訪獨居個案。（翻攝自臉書）

阿公的日常起居極度拮据，每天只能依靠慈善團體送來的一餐午餐便當，晚上經常沒有東西吃。看見阿公年事已高、求職困難且急需就醫，賓賓哥當場自掏腰包援助現金，希望能讓阿公盡快去購買需要的食物，並安心前往醫院看診。

愛心團隊的腳步也來到了台中，另一位獨居個案同樣面臨著嚴峻的健康考驗。這位個案不僅曾接受過脊椎手術，近期更因鼻竇腫瘤引發不斷吐血的危急狀況。

賓賓哥感嘆這些獨居長者生活非常艱難。（翻攝自臉書）賓賓哥感嘆這些獨居長者生活非常艱難。（翻攝自臉書）

儘管他領有低收入戶及身心障礙等補助，扣除房租與水電後所剩無幾，面對未來開刀可能高達25萬元的手術與材料費用，讓他感到徬徨無措。賓賓哥安撫個案，請他在回診時向醫師確認具體的醫療金額，後續將由團隊進行仔細評估，全力協助他度過醫療費用的難關。

走訪完這些個案，賓賓哥感嘆，這些獨居長者沒有親人依靠，獨自面對病痛與經濟壓力，生活非常艱難。除了記錄賓賓哥的送暖行動，更是對社會大眾的一份誠摯呼籲：在我們的生活周遭，或許就有這樣急需幫助的獨居老人。希望社會大眾，能多加留意身邊的獨居長者。

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