人生海海專訪4》魏雋展死守劇場20年「求對得起自己」 看賭命拍電影嘆：台灣太好了

魏雋展是劇場出身，跨界演出電影，獲得讚賞。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕魏雋展是科班出身，畢業於臺北藝術大學，現任三缺一劇團藝術總監，此次跨界首度主演電影《人生海海》，與導演廖克發合作，表現大受好評，被金馬執委會執行長聞天祥點名為「男主角最大遺珠」。魏雋展雖然行程滿檔，不過日前抽空接受專訪，分享雖然拍攝電影不簡單，不過未來仍願意繼續接受挑戰，來者不拒。

魏雋展第一次與廖克發合作就是演「屍體」，這次則在《人生海海》中搶屍體。（甲上娛樂提供）

其實魏雋展並非首次與廖克發合作，第一次他在廖克發的片中飾演「屍體」，原因是廖克發夫婦相中魏雋展的兒子，演一個在白色恐怖時期喪父的小男孩，「因為我兒子年紀太小不知道演戲是什麼，要一個小孩真情流露的看著屍體有點難，所以屍體乾脆由爸爸來演最有感覺。」有趣的是，當時他演屍體的時候，其實放了一隻昆蟲在身上，「我兒子是昆蟲控，他從3歲開始在山上抓蟲，所以他其實是在看蟲，不是看他爸爸。」

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魏雋展（左）、廖克發至少合作3次，彼此之間也有了默契。（記者王文麟攝）

從這次之後，開啟魏雋展與廖克發之間的聯繫，後來他在廖克發的紀錄片《由島至島》中飾演台籍日本兵，也是因為這次合作，讓廖克發決定要找魏雋展來演出《人生海海》。談到此次電影，魏雋展不諱言，因為過去在電影中都是演小配角，沒覺得演電影有多難，因此就答應了，結果一拍才發現真的不簡單。

魏雋展（左）主演電影《人生海海》，難以掌握「距離感」，廖克發也從旁協助。（甲上娛樂提供）

他坦言，劇場跟電影最不一樣的就是「距離感」，因為他平常在國家劇院演出，動作要大到讓3、4樓的觀眾都看得到，也因此在電影演出時，魏雋展很容易就「出框」了，該如何拿捏與鏡頭之間的距離感，對他來說是種挑戰。

再來，他分享，對劇場人來說「開始工作了」，代表他走進排練場到正式演出，可能有3個月到半年都投入一齣劇中，排練30、40次才會定案，表演整整兩小時non-stop；可是對電影來說，他不可能用3個月的時間找一顆鏡頭，當下就要立刻反應，且一個鏡頭結束，下一顆立刻接著來，相較之下，電影比較破碎一點，讓他坦言很不習慣：「我其實一開始有點搞不清楚，怎麼會這樣。」

魏雋展是三缺一劇團的藝術總監，從早忙到晚，有時讓他分不清白天或黑夜。（翻攝自三缺一劇團臉書）

劇場在台灣相對還是小眾，從事劇場工作近20年的魏雋展坦言，在闖出頭之前，總有人疑惑「你們到底在幹嘛」，不過經過了努力耕耘，熬出來的那一刻都是值得的，「可是他要願意賭上那8年、10年，我的選擇就是我一直在劇場，劇場就是一直很窮，可是我就是很紮實的排戲，我求的就是踏實。」

他坦言，過去很在乎拿不拿獎、有沒有被肯定這件事，如今他心態轉變，「劇場對我來說不是一個會突然賺大錢的東西，我追求的是，必須要對自己說的話誠實，真的把它修到我心中真的想要的，那我覺得對得起自己。」

誠實是魏雋展對表演的追求，以至於他聽聞《人生海海》需經過審查或者刪減才能上映，相當衝擊。魏雋展透露，在出發到馬來西亞之前，廖克發告訴他「我是抱著這輩子最後一次回馬來西亞拍片的心情」，因為廖克發擔心在電影上映後，恐怕被馬來西亞禁止入境。

廖克發抱著回不去馬來西亞的心情拍攝《人生海海》，讓魏雋展十分震撼。（甲上娛樂提供）

他直呼難以想像，「我在劇場是個導演，如果我拍了一個戲，結果台灣這輩子都不讓我回去，然後我要在這樣的心理準備下做一個藝術創作，到底是什麼情況天啊。」看著廖克發為了創作不惜冒這樣大的風險，加上周遭有不少香港朋友，讓他更深切體悟到，台灣能讓創作者誠實說話的環境，「真的非常非常好」。《人生海海》已在台上映。

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