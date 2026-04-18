集氣！《世外》入圍香港金像獎8項大獎 4款特典海報一次擁有

《世外》不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫電影《世外》去年先是奪下金馬獎最佳動畫片，今年又入圍第44屆香港電影金像獎8項大獎，創下近年動畫片入圍紀錄，明天（19日）典禮就會揭曉結果。台灣片商自昨天起至19日舉行「金像獎集氣」特別場，並祭出「4款角色版海報」套組，一次擁有的特殊金墨超狂特典，引發影迷熱烈討論。

金馬獎最佳動畫片《世外》，一舉入圍香港電影金像獎「最佳電影」、「最佳導演」等8項大獎。（甲上娛樂提供）

《世外》由導演吳啓忠與監製兼編劇楊寶文歷時7年、匯聚超過百位動畫創作者共同完成，自上映以來好評不斷，更在第44屆香港電影金像獎大放異彩，橫掃包括最佳電影、最佳導演（吳啓忠）、最佳編劇（楊寶文）、最佳美術指導（張小踏）、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果、新晉導演共8項大獎。

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《世外》叫好又叫座。（甲上娛樂提供）

《世外》由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成。（甲上娛樂提供）

《世外》本週末舉辦「金像獎集氣場」，祭出「4款角色版海報」套組一次擁有的超狂特典。（甲上娛樂提供）

《世外》金像獎集氣場將於4月17日（週五）至4月19日（週日）在全台四家秀泰影城（台北大巨蛋秀泰、欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄岡山秀泰）限定放映，目前票券已在秀泰影城官網、APP及現場同步熱賣中。更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

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