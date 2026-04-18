自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

集氣！《世外》入圍香港金像獎8項大獎 4款特典海報一次擁有

《世外》不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。（甲上娛樂提供）《世外》不僅是一場視覺與想像力兼具的奇幻冒險，更是一趟關於放下執念、學會原諒自己的心靈旅程。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕動畫電影《世外》去年先是奪下金馬獎最佳動畫片，今年又入圍第44屆香港電影金像獎8項大獎，創下近年動畫片入圍紀錄，明天（19日）典禮就會揭曉結果。台灣片商自昨天起至19日舉行「金像獎集氣」特別場，並祭出「4款角色版海報」套組，一次擁有的特殊金墨超狂特典，引發影迷熱烈討論。

金馬獎最佳動畫片《世外》，一舉入圍香港電影金像獎「最佳電影」、「最佳導演」等8項大獎。（甲上娛樂提供）金馬獎最佳動畫片《世外》，一舉入圍香港電影金像獎「最佳電影」、「最佳導演」等8項大獎。（甲上娛樂提供）

《世外》由導演吳啓忠與監製兼編劇楊寶文歷時7年、匯聚超過百位動畫創作者共同完成，自上映以來好評不斷，更在第44屆香港電影金像獎大放異彩，橫掃包括最佳電影、最佳導演（吳啓忠）、最佳編劇（楊寶文）、最佳美術指導（張小踏）、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音響效果、新晉導演共8項大獎。

《世外》叫好又叫座。（甲上娛樂提供）《世外》叫好又叫座。（甲上娛樂提供）

《世外》由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成。（甲上娛樂提供）《世外》由新銳動畫導演吳啓忠執導，資深電影人楊寶文監製兼編劇，匯聚超過百位動畫創作者共同完成。（甲上娛樂提供）

《世外》本週末舉辦「金像獎集氣場」，祭出「4款角色版海報」套組一次擁有的超狂特典。（甲上娛樂提供）《世外》本週末舉辦「金像獎集氣場」，祭出「4款角色版海報」套組一次擁有的超狂特典。（甲上娛樂提供）

《世外》金像獎集氣場將於4月17日（週五）至4月19日（週日）在全台四家秀泰影城（台北大巨蛋秀泰、欣欣秀泰、台中文心秀泰、高雄岡山秀泰）限定放映，目前票券已在秀泰影城官網、APP及現場同步熱賣中。更多電影資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中