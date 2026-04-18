泰國GL女神AtomMer首來台！預告現身夜市：別懷疑就是我們

〔記者廖俐惠／綜合報導〕憑藉泰國GL劇《Love Senior學姐可以愛我嗎》走紅的Atom、Mer，宣布將於4月26日來台舉行「Atom Mer 1st Fansign in Taipei」見面會，將海外首場見面會獻給台灣粉絲。

Atom（左）與Mer私下互動超可愛，讓粉絲非常鐵。（Flux沐璨國際提供）

Atom、Mer在《Love Senior學姐可以愛我嗎》分別飾演Luktan以及Belle，日前也正式宣布二搭新作《My Only Sunshine我唯一的陽光》躍升為主角，隨著高漲的人氣，兩位女神將獻出來台初體驗，特地做功課，除了要好好感激粉絲，Atom與Mer滿心期待地說：「想抽空喝台灣的珍珠奶茶，還有吃台灣的在地小吃與滷肉飯！」還俏皮預告若在夜市碰到她們，「請不要懷疑！就是我們，歡迎大家來跟我們打招呼！」

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霸總Atom（左）與小兔子偶像Mer訂4月26日來台會粉絲。（Flux沐璨國際提供）

Atom跟Mer憑藉自然不做作的互動，讓粉絲各個超入戲，深深覺得她們就是劇中身分，一個是凶狠豺狼代表，一個是楚楚可憐小兔子化身。但其實私下兩人個性根本完全跟角色天南地北，Atom一點都不像霸總般強勢，個性搞笑又直率，讓大家總是被她逗樂，而Mer也一點都不像高高在上的夢幻偶像，多的是不少浪漫又呆萌純真的想法，當兩人合體互動，完美互補也讓粉絲公認是「絕配CP」。

AtomMer福利加購內容。（Flux沐璨國際提供）

「Atom Mer 1st Fansign in Taipei」粉絲見面會，時間訂於4/26（日）PM13：00舉行，票價分為VIP區NT4,980元、A區 NT3,880元與愛心席 NT2,490元，為了與粉絲更近距離交流，Atom與 Mer特別寵粉，除了全場HI-TOUCH與紀念典藏小卡外，還加碼祭出多項豪華福利，包括「2：1」合照與上台親簽海報等。

AtomMer福利。（Flux沐璨國際提供）

AtomMer座位圖。（Flux沐璨國際提供）

AtomMer首次來台會粉。（Flux沐璨國際提供）

不光如此，VIP區粉絲不用抽籤，人人均可獨享一分鐘直接與Atom與 Mer近距離對話。此外，主辦單位也釋出其他限量福利加購，例如與Atom進行1：1合照、與Mer進行1：1合照，或Atom、Mer各單張單人簽名拍立得等，活動售票現已於KKTIX平台（https://fluxintltd.kktix.cc/events/2abbc05a ）販售，更多詳情請洽執行單位Flux International Ltd.官方平台查詢。

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