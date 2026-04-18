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娛樂 電影

（新碟快報）台灣治安史上首宗離奇女分屍案搬上大銀幕！《搜查瑠公圳》DVD正式上架

〔記者許世穎／專題報導〕改編自台灣治安史上首宗離奇女分屍案的電影《搜查瑠公圳》，由朱軒洋、吳卓源、張世、梁修身、朱栢康、姚淳耀等重量級演員與鑲金幕後團隊共同傾力打造。DVD正式上架，錯過大銀幕又想收藏的影迷千萬別錯過。

朱軒洋在《搜查瑠公圳》挑大梁化身推理警探緝凶。（資料照，伯樂影業提供）朱軒洋在《搜查瑠公圳》挑大梁化身推理警探緝凶。（資料照，伯樂影業提供）

該片故事啟發自戒嚴時期，壓抑又封閉下的真實事件，案件距今近60年轟動全台，當時媒體為求銷量肆意報導，民眾為爭獎金口不擇言，負責辦案的警總不但助長此風，眼神中更是暗藏恐怖陰謀，令人不寒而慄！

金馬獎最佳男配角得主朱軒洋在電影中挑大梁飾演警察趙子午，重回1960年代扮警察偵辦台灣第一起女分屍命案，雖然自認對角色形象並不陌生，但電影的龐大歷史背景，也是讓25歲朱軒洋為了融入年代吃足苦頭。

《搜查瑠公圳》改編自台灣治安史上首宗離奇女分屍案。（資料照，伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》改編自台灣治安史上首宗離奇女分屍案。（資料照，伯樂影業提供）

為了深刻感受1960年代環境與壓迫感，朱軒洋專程跑去景美人權園區參觀靜坐，翻閱相關歷史書籍，只為了演活那個年代的一位在眷村長大的警察。

電影描述戒嚴時期，台北市水圳中發現一具遭肢解的女屍，刑警趙子午與記者張秀秀展開調查，卻不料趙子午的父親趙志昇將軍被捲入其中，被指控為分屍案嫌犯。兩人在全民熱議與媒體編造報導下尋找蛛絲馬跡、警總則突然將矛頭轉向趙子午，企圖以此逼迫趙志昇認罪。誓言為趙志昇洗刷清白的兩人，最終突破迷局，找出了真正的兇手。

《搜查瑠公圳》DVD已正式上架。（得利影視提供）《搜查瑠公圳》DVD已正式上架。（得利影視提供）

《搜查瑠公圳》DVD由得利影視代理發行，特別收錄包括製作特輯以及戲院預告，現已上架推出。

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