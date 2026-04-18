最美星二代入圍FMA PTT表特正妹變音樂才女

〔記者陽昕翰／台北報導〕第19屆Freshmusic Awards（簡稱FMA）公布入圍名單，本屆入圍名單制度上有大幅度調整，只保留作品獎項和新人、新團獎，以強調「Fresh」精神核心，企圖從整個大中華區，挖掘最具代表年度性的全新音樂人。令人驚喜的是，游鴻明的正妹女兒游宇潼也以專輯《楚門》獲青睞角逐最佳新人。

游宇潼角逐最佳新人。（FMA提供）

游宇潼從以前就是PTT表特版的人氣正妹，上週才在父親游鴻明的演唱會擔任嘉賓；本身是一位冷氣材料行老闆的黑赤虫，則以40多歲的年紀，憑《我有一隻大軟膠》成為FMA有史以來「最年長新人」入圍；另外曾參加過《大嘻哈時代》的韓森，也以《你讓我變成大人》的成人寓言，唱出不同思維的育兒生活而獲得入圍肯定。

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相隔12年回歸的張震嶽入圍兩項大獎。（FMA提供）

游鴻明與26歲寶貝女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）

邁入第19個年頭的FMA，今年將繼續以影像版Podcast方式同步揭獎與討論入圍者和樂壇現象。揭獎夜節目將於6月22日星期一晚上8點登場，可透過FreshmusicSG YouTube頻道當晚觀看播出。另外多組台灣音樂人都成功闖入今年入圍名單，包括相隔12年回歸歌壇的張震嶽，憑《跟著感覺走》專輯，擠進年度專輯與年度單曲25強。

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