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娛樂 音樂

串流小天后陳華情變才恢單 滾床帥氣男神全被拍

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳華去年情變恢復單身，她推出新歌《陪你到這》，以更直白卻深刻的情感，唱出一段關於「放手」的故事，這首歌不僅是她梳理情緒的創作，也被視為送給過往戀情最溫柔卻又心痛的真摯禮物。MV同樣話題滿滿，特別邀來金鐘雙料提名的宋柏緯擔任男主角。

宋柏緯與陳華上演火辣床戲。（陳華提供）宋柏緯與陳華上演火辣床戲。（陳華提供）

透過這首創作，讓陳華對自己有了更深一層的理解。她坦言，經歷這段感情後才發現，原來自己也可以如此全然地把關注放在對方身上，這樣的狀態是過去未曾察覺的。也正因為這次的經歷，讓她看見了不同於以往的自己，從另一個面向重新認識內心。

在導演彭道森的安排下，陳華與宋柏緯要在MV上演情感濃度極高的對手戲，畫面張力十足。談到首次合作，陳華表示一開始其實有點緊張，「之前有看過他的戲劇作品，一開始會覺得很有距離感，但實際相處之後發現他很專業，也讓整個拍攝過程很順利。」而宋柏緯則分享，自己也有聽陳華的歌，新歌非常催淚。

陳華推出新歌《陪你到這》抒發情感。（陳華提供）陳華推出新歌《陪你到這》抒發情感。（陳華提供）

特別的是，陳華在《陪你到這》MV中延續上一首《減傷》的視覺元素，再度出現「裹著棉被」的畫面，形成另類情緒連結。沒想到這個細節也引來家人關注，陪同觀看MV初剪的陳華媽媽當場笑問：「這條棉被有沒有洗？從上一次用到現在喔？」讓現場瞬間笑翻。對此陳華連忙澄清：「喔不不不！這是不同條的棉被喔，棉被顏色不一樣啦！」

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