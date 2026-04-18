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娛樂 最新消息

杜汶澤愛妻癌症復發！田蕊妮崩潰喊「又來了」想大哭

〔記者邱奕欽／台北報導〕杜汶澤愛妻田蕊妮驚傳癌症復發！她自曝因低燒查不出病因，最終確診癌細胞再度出現，當下崩潰直喊「又Cancer（癌症）？」甚至要求老公讓她「大哭一場」，震撼外界。

田蕊妮（左圖左）與杜汶澤來台定居，2024年因罹患肺腺癌，在長庚醫院接受切除手術。（組合照，翻攝自臉書）田蕊妮（左圖左）與杜汶澤來台定居，2024年因罹患肺腺癌，在長庚醫院接受切除手術。（組合照，翻攝自臉書）

田蕊妮昨（17日）透露，自己曾於2024年確診肺腺癌初期並完成手術，原以為身體已恢復健康，甚至規劃好2026年多項計畫，未料近期卻出現持續低燒，反覆進出長庚醫院檢查，一度被懷疑是細菌感染。直到接受淋巴切片後，田蕊妮才確認癌細胞再度找上門，讓她難以接受，所有原訂計畫也被迫停擺，包括缺席節目錄影。

面對病情再起，田蕊妮特別感謝杜汶澤一路陪伴，透露丈夫近半年承受極大壓力，除了忙於小杜麵館營運及籌備電影，仍每天陪她就醫、準備三餐。對於外界關心，杜汶澤也暖心回應「照顧妳是我的責任」，夫妻情深成為抗癌最大支柱。

田蕊妮也透露，目前在醫師安排下，接受標靶藥治療且效果良好，並表示現代醫學已能有效控制病情。同時修行佛法多年的田蕊妮，對「生老病死」有更深體悟，坦言已不再恐懼時間與身體變化，甚至形容自己達到前所未有的放鬆狀態，也呼籲親友無需過度擔心。

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