奧莉維亞相隔3年回歸！新曲MV凡爾賽宮奔跑 唱出戀情萌芽喜悅

〔記者許世穎／綜合報導〕全球專輯突破3600萬張銷量、獲葛萊美獎肯定的「追夢少女」奧莉維亞日前將推出宣布暌違近3年的第3張專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》，首波單曲《drop dead》昨（17）日搶先上線，MV在巴黎凡爾賽宮取景，奧莉維亞在華麗的長廊中奔跑，捕捉了在剛萌芽的戀情中，近乎瘋狂的興奮與喜悅。

奧莉維亞在《drop dead》MV彈著粉色電吉他。（翻攝自IG）

在MV一開始，奧莉維亞穿著白色珍珠裙在酒吧漫舞，畫面以復古迷幻色調加上慢動作畫面呈現，接著鏡頭瞬間轉換到一間復古華麗的房間，她換上藍色短裙與白色長襪，戴著粉色耳機躺在床上用著筆電，接著鏡頭再切換才發現竟然是在凡爾賽宮，她自在地在滿是名畫的走廊上奔跑、熱舞，接著更彈起粉色電吉他，一連串出乎意料的安排讓人超驚喜！

請繼續往下閱讀...

奧莉維亞《drop dead》MV從酒吧揭開序幕。（翻攝自IG）

奧莉維亞興奮表示，《drop dead》是她很喜歡的作品，「這是專輯的第一章節，這首歌讓我想要蹦蹦跳跳、搖下車窗然後和人熱吻！」她近期接受英國《Vogue》專訪時，談到新專輯將會有滿滿的悲傷情歌，她解釋要在快樂的狀態下去寫歌，其實是一種創作上的挑戰，「當你正感受到與某人緊密連結，或是感覺非常美好的時候 ，你不會在腦海裡想著那些苦澀傷感的字句！」

奧莉維亞新歌唱出剛萌芽的戀情。（環球音樂提供）

對此她也補充道：「我意識到我最喜歡的浪漫情歌之所以美麗，是因為其中都帶著一絲恐懼或渴望。 」奧莉維亞全新單曲 《drop dead》全台數位平台已經上線，最新專輯《you seem pretty sad for a girl so in love》將於6月12日發行。

《drop dead》MV：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法