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娛樂 電影

英倫小鮮肉「用耳朵犯罪」！飆戲影帝靠絕對音感破解保險箱

〔記者許世穎／綜合報導〕由榮獲第95屆奧斯卡最佳紀錄長片導演丹尼爾羅赫執導，奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼、英倫新星李奧伍道爾攜手主演的心理犯罪懸疑新作《盜音天才》，接連入選BFI倫敦電影節、多倫多影展、日舞影展、特柳賴德影展，在各大國際影展表現亮眼，獲外媒一致好評。

英倫小鮮肉李奧伍道爾在《盜音天才》化身天才調音師，用耳朵犯罪。（CATCHPLAY提供）英倫小鮮肉李奧伍道爾在《盜音天才》化身天才調音師，用耳朵犯罪。（CATCHPLAY提供）

電影描述擁有絕對音感的鋼琴調音師尼基，憑藉對聲音的極致敏銳，竟能破解保險箱密碼，一步步墜入犯罪深淵。從日常上門調音，到意外捲入地下黑市交易，他的天賦逐漸成為危機，當金錢誘惑尼基被迫利用天賦犯案，在愛情與道德之間陷入極限拉扯，一場層層反轉、步步驚心的心理試煉即將展開。

導演丹尼爾羅赫受訪時表示，他對創作始終著迷於主角如何在壓力與選擇中暴露真正的自己，並希望作品不只是類型娛樂，而是讓觀眾在緊張氛圍中直視人性的複雜與矛盾。他也強調，本片核心並非單純犯罪，而是關於天賦如何改變一個人，以及他是否能掌控這份力量。

影帝達斯汀霍夫曼（左）和李奧伍道爾在《盜音天才》同台飆戲。（CATCHPLAY提供）影帝達斯汀霍夫曼（左）和李奧伍道爾在《盜音天才》同台飆戲。（CATCHPLAY提供）

男主角李奧伍道爾非常著迷於角色的灰色地帶，認為最吸引人的地方在於角色並非非黑即白，而是在每一次選擇中逐漸偏離原本的自己。此次在《盜音天才》與影帝達斯汀霍夫曼首度合作，他也形容：「與達斯汀霍夫曼的對手戲建立出一種複雜的情感關係，不只是師徒，也是家人般情感羈絆，讓整部作品在懸疑之外，更增添濃厚的人性張力。」

李奧在片中踏入犯罪組織，破解富豪保險箱，竊取價值不菲的奢華財物。但在邂逅才華洋溢的哈瓦娜羅斯劉後，愛情的悸動讓他重新審視內心與道德的界線，必須找回那份最初讓他愛上音樂與愛情的純粹初心，才能在混亂與誘惑中尋得自我。《盜音天才》將於6月5日在台上映。

《盜音天才》正式預告：

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