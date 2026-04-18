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娛樂 電影

亞倫泰勒強森《0時盜數》爆肌拆彈 最帥制服誘惑性張力滿分

〔記者許世穎／綜合報導〕亞倫泰勒強森在最新動作片《0時盜數》中不只挑戰體能極限，更以短髮鬍鬚超Man造型帥翻全場。穿上特戰軍服的英姿被觀眾盛讚是「最帥制服誘惑」，尤其撐爆衣袖的二頭肌與沐浴戲，更讓影迷暴動。

亞倫泰勒強森在《0時盜數》大展結實肌肉。（仲業文創提供）亞倫泰勒強森在《0時盜數》大展結實肌肉。（仲業文創提供）

為了完美化身「防爆專家」，亞倫泰勒強森接受了嚴苛的軍事化特訓，在鏡頭前展現出超越《獵人克萊文》的野獸魅力。讓電影除了反轉再反轉的精彩劇本，更有讓人無法抗拒的滿分性張力。

在導演大衛麥肯齊的要求下，劇組特別安排了由爆裂物處理專家領軍的魔鬼訓練營。亞倫泰勒強森在倫敦首映會受訪時直呼：「這真的是莫大的榮幸！在軍事基地學習拆彈協定是非常震撼的經驗。」

亞倫泰勒強森《0時盜數》在鏡頭前展現超越野獸的魅力。（仲業文創提供）亞倫泰勒強森《0時盜數》在鏡頭前展現超越野獸的魅力。（仲業文創提供）

亞倫泰勒強森也強調，雖然《0時盜數》是一部充滿爆破與搶劫戲碼的動作爽片，但演員們對細節毫不馬虎。他與爆裂物處理小組一同生活與訓練，而同劇女星古古瑪芭塔勞則深入警界見習，力求在銀幕上完美還原專家的專業儀態。

亞倫泰勒強森在《0時盜數》青筋爆出，觀眾直呼「制服的誘惑」。（仲業文創提供）亞倫泰勒強森在《0時盜數》青筋爆出，觀眾直呼「制服的誘惑」。（仲業文創提供）

電影故事設定在當代倫敦，講述因發現二戰未爆彈而引發的全城大疏散，卻成為一場精心策劃劫案的完美掩護。《0時盜數》將於4月22日在台上映。

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