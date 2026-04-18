六冠王「火星人」現身！《Moto極速傳奇》頂尖車手極速對決震撼銀幕

〔記者許世穎／綜合報導〕歷時10年籌備、以頂級賽事為背景的劇情長片《Moto極速傳奇》深入MotoGP世界，結合實地賽道拍攝與職業車手參與，打造高擬真競速場面，被視為「二輪版《F1電影》」的年度話題之作。

《Moto極速傳奇》講述男主角塞拉面對親情、愛情、賽場壓力中突破自我。（原創娛樂提供）

本片與MotoGP官方深度合作，遠赴西班牙、義大利等地實景拍攝，並將攝影機帶進巡迴賽核心賽道。從引擎轟鳴、起跑瞬間到高速壓車過彎，全數以真實賽事規格呈現，幾乎完整還原頂級賽場氛圍，帶來高度沉浸的觀影體驗。

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演出陣容同樣星光熠熠，包括2024年世界冠軍Jorge Martín、兩屆世界冠軍Francesco Bagnaia，以及Fabio Quartararo、Franco Morbidelli、Aleix Espargaró等頂尖車手共同參與。其中六屆世界冠軍Marc Márquez更驚喜現身，這位以拚搏精神聞名、被車迷暱稱為「火星人」的傳奇車手，也為電影增添話題與看點。

《Moto極速傳奇》男主角塞拉為重新站上賽場，接受疏遠多年的父親訓練。（原創娛樂提供）

導演麥特懷特克勞斯過去以紀錄片聞名，此次首度挑戰運動劇情長片，延續其對人物與真實感的細膩掌握，將賽道上的速度與壓力轉化為戲劇張力。他表示：「這不只是關於速度，更關於選擇，在人生每個彎道，我們都必須決定，是加速還是煞車。」隨著賽車題材影視作品熱度持續升高，《Moto極速傳奇》也被視為機車文化邁向主流市場的重要一步。

除了極速競技，本片亦著重情感與成長主線。故事圍繞天賦異稟卻作風激進的年輕車手塞拉，在關鍵時刻獲得五場比賽證明自己的機會，卻必須接受與自己關係疏離的父親指導。同時，他與鄰居刺青師露娜之間的情感逐漸萌芽，在親情、愛情與賽場壓力交織之下，塞拉必須在衝動與理性間做出抉擇，迎向屬於自己的極限挑戰。《Moto極速傳奇》將於5月8日全台上映。

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