自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

六冠王「火星人」現身！《Moto極速傳奇》頂尖車手極速對決震撼銀幕

〔記者許世穎／綜合報導〕歷時10年籌備、以頂級賽事為背景的劇情長片《Moto極速傳奇》深入MotoGP世界，結合實地賽道拍攝與職業車手參與，打造高擬真競速場面，被視為「二輪版《F1電影》」的年度話題之作。

《Moto極速傳奇》講述男主角塞拉面對親情、愛情、賽場壓力中突破自我。（原創娛樂提供）《Moto極速傳奇》講述男主角塞拉面對親情、愛情、賽場壓力中突破自我。（原創娛樂提供）

本片與MotoGP官方深度合作，遠赴西班牙、義大利等地實景拍攝，並將攝影機帶進巡迴賽核心賽道。從引擎轟鳴、起跑瞬間到高速壓車過彎，全數以真實賽事規格呈現，幾乎完整還原頂級賽場氛圍，帶來高度沉浸的觀影體驗。

演出陣容同樣星光熠熠，包括2024年世界冠軍Jorge Martín、兩屆世界冠軍Francesco Bagnaia，以及Fabio Quartararo、Franco Morbidelli、Aleix Espargaró等頂尖車手共同參與。其中六屆世界冠軍Marc Márquez更驚喜現身，這位以拚搏精神聞名、被車迷暱稱為「火星人」的傳奇車手，也為電影增添話題與看點。

《Moto極速傳奇》男主角塞拉為重新站上賽場，接受疏遠多年的父親訓練。（原創娛樂提供）《Moto極速傳奇》男主角塞拉為重新站上賽場，接受疏遠多年的父親訓練。（原創娛樂提供）

導演麥特懷特克勞斯過去以紀錄片聞名，此次首度挑戰運動劇情長片，延續其對人物與真實感的細膩掌握，將賽道上的速度與壓力轉化為戲劇張力。他表示：「這不只是關於速度，更關於選擇，在人生每個彎道，我們都必須決定，是加速還是煞車。」隨著賽車題材影視作品熱度持續升高，《Moto極速傳奇》也被視為機車文化邁向主流市場的重要一步。

除了極速競技，本片亦著重情感與成長主線。故事圍繞天賦異稟卻作風激進的年輕車手塞拉，在關鍵時刻獲得五場比賽證明自己的機會，卻必須接受與自己關係疏離的父親指導。同時，他與鄰居刺青師露娜之間的情感逐漸萌芽，在親情、愛情與賽場壓力交織之下，塞拉必須在衝動與理性間做出抉擇，迎向屬於自己的極限挑戰。《Moto極速傳奇》將於5月8日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中