鮮肉男星離開台北！台東泡海水療癒了

〔記者張釔泠／台北報導〕創作歌手雷擎L8ching推出全新單曲《我愛我的生活》，以鄉村搖滾為骨架，添上斑鳩琴與風琴營造草地音樂氛圍，雷擎為了單曲上山下海，除了遠赴台東都蘭向傳奇製作人鄭捷任討教製作心法，回到老家北投拍攝形象照，更號召老戰友們大陣仗到錄音室共奏，每個瞬間都讓雷擎感受到「我愛我的生活」。

雷擎推出全新單曲《我愛我的生活》。（春雷音樂提供）

此外，這首歌也是雷擎即將於5／1推出的第三張個人專輯《春子》的最後一首先行單曲，雷擎表示：「迫不及待跟大家分享這段時間的愛音樂故事！」

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《我愛我的生活》誕生於去年春天一次特殊的創作練習，雷擎刻意讓自己只專注生產詞曲，只要心中浮現關於編曲的想法或開始執著，就立刻換下一首繼續寫。這個練習打開了某個開關，一口氣產出了十幾首歌，靈感綻放如春天的花朵。

雷擎分享，取歌名時也經過一番斟酌，最初版本叫「活」，也想過用歌詞裡的「我愛 我在」，最終依照《春子》這張專輯的核心原則：簡單直接，定名為《我愛我的生活》。

雷擎推出全新單曲《我愛我的生活》。（春雷音樂提供）

錄製過程中，雷擎帶著專輯的歌前往台東都蘭的愛人錄音室，拜訪曾製作陳建年《海洋》的傳奇製作人鄭捷任，一首首唱給他聽，配著錄音師老王炒的豬肉和燒酒，兩人從音樂聊到土地，感受台東的步調真正讓他慢了下來。

雷擎這才意識到，台北那種連續轟炸六到八小時、如重量訓練般的製作節奏，其實不適合這張專輯。早上下海泡水，晚上上山找朋友聊天，他也在這樣的節奏裡想起當初開始發行音樂的啟發：「很大的靈感就是來自東岸的療癒力。」

歌曲中最特別的聲響，來自雷擎親自操刀錄製的斑鳩琴。靈感源自大學時期第一次聽到泰勒絲一首未正式發行的demo《I heart ?》，被其中令人手舞足蹈的斑鳩琴打動，也感受到她正面的音樂能量。為了形塑歌曲的鄉村搖滾風格，他向音樂人李詠恩借來一把六弦斑鳩琴，把玩了一兩個月，才成功錄下滿意的版本。雷擎說：「我知道打鼓、彈琴有一種直接的喜悅，我希望能提煉出那一份簡單。」

雷擎推出全新單曲《我愛我的生活》。（春雷音樂提供）

單曲與《春子》的專輯形象照拍攝於北投眷村「中心新村」，那是雷擎從小跟著家人往山上泡溫泉時總會經過的地方。今年眷村整理翻新，剛好趕上機緣進入拍攝。淡綠色的老窗框讓他想起老家二樓的小窗，白色老式窗簾帶出一種溫柔的時光感。雷擎的父母在眷村中成長，阿嬤來自雲林，當天拍完雷擎回去探望，她瞇著眼睛看著照片，又講起了從前的故事。雷擎說：「我記得一邊聽著《春子》一邊拍照，感受到很溫柔的感覺，幾乎留下了眼淚。」

雷擎透露專輯名「春子」取自阿嬤的名字，也象徵於春天誕生，總向外萌芽探索的自己，希望新作可以帶聽眾在紛擾中找回單純與初心，回望滋養自己的泉源。

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