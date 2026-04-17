昔產後失業3年！謝依霖現身中國實境節目 近況曝光：生活重心改變

〔記者林欣穎／台北報導〕李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、周深、范丞丞、宋雨琦、張真源錄製的真人實境綜藝節目《奔跑吧》第13季，將從4月18日起每周六晚間10點在中天綜合台播出，這次更加入新血孟子義及李昀銳。而「Hold住姐」謝依霖也是第13季的來賓之一，她從2018年婚後育有1子1女並淡出演藝圈，也曾自曝產後失業約3年，這次參與錄製，她回憶印象最深刻的就是在澳門大啖美食，「吃到非常飽，甚至有點想吐」。

謝依霖是《奔跑吧》第13季來賓。（中天綜合台提供）

謝依霖直呼過程相當開心，能一邊欣賞美景、一邊享受當地美食，讓整趟錄影充滿樂趣。謝依霖也透露：「外景節目最大的挑戰其實不是任務本身，而是如何在確保精彩的狀況下，自己不受傷、別人也不受傷」，她坦言每次錄影都需要高度專注、完全投入。

請繼續往下閱讀...

謝依霖說，每次錄節目時，最好看的點是大家都很認真、很真實的享受在遊戲裡頭，讓人一看就會感受到大家很投入，「不是做效果，是真的很認真在玩」，也才能呈現出最自然的節目笑點，她個人也非常推薦週末時可以闔家一起收看。

被問及近況，謝依霖分享近期工作比較多，生活重心也開始轉變，過去她將大部分的時間投入家庭，陪伴孩子成長、建立安全感，因為她抱持著「媽媽是孩子的第一個學校」，隨著孩子逐漸長大有自己的生活圈，她的階段性任務也告一段落，所以也比較能放心地把重心拉回工作，投入更多時間去實現自己想做的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法