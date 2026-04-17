于子育被劇本擊中！揭長照無奈心酸：學會好好道別

〔記者蕭方綺／台北報導〕朱德剛、于子育、楊麗音，與梁正群、李杏、梁允睿、李曼、劉桓等實力派演員共同演出舞台劇《你來的時候》，這齣戲以「活著，與好好道別」為核心命題，融合長照議題與生命哲學思辨，探討人在面對老化、疾病與生命終點時，如何做出選擇並維持生命的尊嚴與自由。

于子育一讀完《你來的時候》劇本便深深被故事打動。（寬宏藝術提供）

于子育表示，一讀完劇本便深深被故事打動，「這個故事貼切的把生命議題用愛與包容呈現，探討長期照顧的背後，兩者之間的心酸與無奈。不論是愛情、友情、家人之間的情感，甚至是面對生命中的不捨與成全，都讓我想更深入去理解。」她也坦言，此次飾演的角色對她而言是一大挑戰，特別期待在排練過程中，與對手演員一同細細琢磨角色之間的情感層次。

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楊麗音能與熟悉的老搭檔合作《你來的時候》，讓她感到安心。（寬宏藝術提供）

而楊麗音則笑說，能與熟悉的老搭檔再度合作讓人感到安心，「有朱老師和子育在，表演上會很有安全感，同時也很期待和年輕演員一起激盪出不同火花。」她也透露，在閱讀劇本時，對於角色中出現的情感發展感到相當驚喜，「這次在劇中竟然有談戀愛的部分，甚至還有一些親密戲，讓我很期待之後排練時如何呈現。」

朱德剛認為《你來的時候》劇中的家庭關係貼近真實生活。（寬宏藝術提供）

朱德剛也分享，劇中角色的情感轉折極具張力，「明明想守護一輩子，最後卻可能親手結束一切，讓人一輩子活在自責與痛苦裡。」這樣深刻而複雜的情緒，透過時空交錯的敘事手法呈現，使角色能在瞬間展現不同生命階段的轉換，他直言：「這樣的表現方式既精彩，也非常考驗演員。」此外，他也形容劇中的家庭關係貼近真實生活，「是一段很自然、很真實的家人之間的交流。」

《你來的時候》將於2026年9月11日至9月13日於國家戲劇院演出，並於2026年9月26日於高雄衛武營國家歌劇院登場，門票將於4月22日中午12點正式開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。

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