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娛樂 最新消息

和「4千年一遇美女」鞠婧禕官司未果 中國「偶像教父」王子杰驚傳辭世

一手捧紅鞠婧禕、SNH48的絲芭傳媒CEO王子杰，驚傳逝世，享壽63歲。（翻攝自微博）一手捧紅鞠婧禕、SNH48的絲芭傳媒CEO王子杰，驚傳逝世，享壽63歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一手捧紅鞠婧禕、SNH48的絲芭傳媒CEO王子杰，驚傳已於14日晚間19時在上海逝世，享壽63歲。絲芭傳媒於昨（16日）在官網發布訃聞，以表達對這位創始人的深切哀悼。不過，因王子杰辭世前夕，絲芭傳媒正處於多事之秋，包括近年他與多位核心藝人（如鞠婧禕等）爆發合約、稅務爭議，以及SNH48轉型問題，再加上死因從會議中昏倒搶救不治，到酒後心臟病發而亡皆有，引發諸多揣測。

鞠婧禕被譽為「4000年一遇美女」，和前東家老闆王子杰，還在打官司中。（翻攝自微博）鞠婧禕被譽為「4000年一遇美女」，和前東家老闆王子杰，還在打官司中。（翻攝自微博）

王子杰早年深耕遊戲領域，代理的《勁舞團》曾紅遍全國；2012年跨足影視娛樂並創立絲芭傳媒，參考日本養成系模式打造中國的第一個大型女團SNH48，隨後陸續推出BEJ48、GNZ48等多個分團，並捧紅了鞠婧禕、李藝彤、孫芮等女星，人造星，宛如工業鏈般的造星體系，讓他獲封「中國偶像教父」。

SNH48是復刻日本造星模式的中國大型女團。（翻攝自微博）SNH48是復刻日本造星模式的中國大型女團。（翻攝自微博）

絲芭官網在訃聞載明：公司全體同仁對王子傑先生因公逝世致以最深切哀悼，向家屬致以誠摯慰問。目前善後事宜有序推進，公司將由董事長王靖攜管理團隊持續穩健經營，傳承其產業理想與創新精神。

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