金馬女星「第三任老公」是他！莊凱勛認「搶鑽石」讓人驚喜

〔記者蕭方綺／台北報導〕張詩盈曾拿下金馬女配角獎，這回三度演出舞台劇《婚內失戀》，和莊凱勛首度搭檔演夫妻，她形容加上過往不同版本的搭檔經驗，彷彿同時擁有「三個不同的老公」，需要花時間適應不同演員的節奏與表演方式，也在過程中逐步培養默契。她認為《婚內失戀》的題材貼近生活，透過演出更能體會各種婚姻樣貌，相當有趣。

張詩盈（左）與莊凱勛首度合作《婚內失戀》。（艾彼新創股份有限公司提供）

莊凱勛不吝讚美對方是自己長期敬佩的演員，無論在影像或舞台表現都十分出色，透過此次合作更增添彼此之間的理解與尊重。他表示，兩人同樣身兼演員與父母的身分，在交流中更能產生共鳴，也從對方在多重角色之間的轉換中獲得啟發，「她沒有失去自我，反而因為多重身分而更有能量」，讓他相當佩服。

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他也分享首演時觀眾的即時反應令人驚喜，像是「搶鑽石」橋段引發滿場笑聲，但在情感段落又能迅速沉浸於劇情之中，展現高度投入，「我覺得很驚艷，好棒的觀眾群！」

莊凱勛（前）和張詩盈在《婚內失戀》刻畫婚姻日常。（艾彼新創股份有限公司提供）

第三度參與《婚內失戀》演出的張詩盈表示，隨著演出經驗累積，自己的心境也有明顯轉變。從第一次參與時的戰戰兢兢，擔心忘詞、害怕觀眾不買單，到第二次因應場地調整表演方式與聲音運用，再到這一回更專注於與對手之間的關係與默契建立，「排練後期找到彼此的節奏後，演出時就比較享受、安心在台上了。」談及這次首演後的心情，她笑說沒有特別去區分滿意或遺憾，「倒是學長來看戲後給了稱讚，這樣就算沒有失分了吧？」

蔡亘晏在《婚內失戀》融入自身婚姻經驗詮釋5年人妻。（艾彼新創股份有限公司提供）

此外，同樣再度回歸演出的蔡亘晏（爆花）表示，能再次透過《婚內失戀》與觀眾相遇，感到格外珍惜與滿足，「沒有遺憾，台上台下所有的發生，都是最好的安排。」此次再度詮釋婚齡五年的「小柔」，蔡亘晏也融入自身超過十年的婚姻經驗，讓角色在純粹與現實之間展現更豐富的層次，「相比第一版偏向對婚姻美滿憧憬的詮釋，現在更能品出劇本臺詞和情緒的細節。在一段關係中，期待與失望的來回交織，是我想要特別讓觀眾讀到的訊息。」

她認為，不論是五年、十五年或三十年的婚姻，其實都會面對類似的課題，只是表達與處理方式不同。在表演上，她也透過音色與語調的細膩調整，讓角色在情緒起伏時更具真實感。談及首演印象最深刻的瞬間，她動容表示，能在舞台上聽見觀眾隨著角色一同落淚，「讓我有一種被理解和擁抱的感覺。」直言很感謝觀眾。

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