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娛樂 日韓

Billyrrom歡迎台粉「教我們髒話」 收臭豆腐泡麵慘叫：臭味飄一整天

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本型男樂團Billyrrom明天（18日）在Legacy Taipei演出，他們今天接受訪問，眾人都很喜歡台灣啤酒，現場更品嘗小籠包，6名成員都吃得津津有味，DJ Yuta Hara還放話：「我可以吃50個！」主唱Mol則稱：「不過我應該沒辦法吃那麼多日本小籠包，但台灣小籠包可以！」

Billyrrom剛下機就飛奔受訪，鼓手Shunsuke（前排左起）、主唱Mol、鍵盤與合成器手Leno，吉他手Rin（後排左起）、DJ Yuta Hara、貝斯手Taisei watabiki吃小籠包，大快朵頤。（記者王文麟攝）Billyrrom剛下機就飛奔受訪，鼓手Shunsuke（前排左起）、主唱Mol、鍵盤與合成器手Leno，吉他手Rin（後排左起）、DJ Yuta Hara、貝斯手Taisei watabiki吃小籠包，大快朵頤。（記者王文麟攝）

Billyrrom由吉他手Rin、DJ Yuta Hara、貝斯手Taisei watabiki、鼓手Shunsuke、主唱Mol、鍵盤與合成器手Leno組成。這是他們第5次來台，今天他們邊吃小籠包邊受訪，直言滿喜歡這樣的氣氛，貝斯手Taisei watabiki希望下次要吃蚵仔麵線，主唱Mol則點菜下次要邊吃肉圓邊喝酒，一起大喊「呼搭啦」。

他們兩個月前才來台中參加浮現祭，留下了很美好的回憶，鍵盤與合成器手Leno直呼：「這是人數最多的一次，我們在唱歌的時候，粉絲也一起跳，台灣粉絲真是讚爆了！」主唱Mol則分享，上次在香港演出時，粉絲教他們廣東話的髒話，事後他們才知道「有夠髒」，不過這次也不排斥台灣粉絲教「台灣國罵」，等待大家教學。

Billyrrom的Leno（前排左起）、Mol、Yuta Hara，Leno（前排左起）、Mol、Yuta Hara組成。（記者王文麟攝）Billyrrom的Leno（前排左起）、Mol、Yuta Hara，Leno（前排左起）、Mol、Yuta Hara組成。（記者王文麟攝）

先前他們與台灣樂團溫蒂漫步合作，鼓手Shunsuke分享，上次溫蒂漫步送了臭豆腐泡麵給他們帶回日本，結果他們在1樓錄音室打開，臭氣熏天，大家的慘叫聲連2樓都聽得到。由於臭豆腐汁噴到袖子，Shunsuke爆料：「一整天都是那個味道，不過我還是有全部吃完。」被問到這次來台想不想挑戰吃臭豆腐？Shunsuke語帶保留說「我思考一下」。

Billyrrom在2020年成軍，也曾經度過一段艱辛時光，Leno爆料吉他手Rin因為沒錢，曾經把交通卡押金退掉，500日圓中的200日圓付車錢，剩下300日圓拿去買菸，笑翻眾人。

Billyrrom預告今天演出將有重大發表。（記者王文麟攝）Billyrrom預告今天演出將有重大發表。（記者王文麟攝）

明天的演出是此次巡演最終站，他們希望能跟觀眾一起享受舞台，鍵盤與合成器手Leno更預告：「一，明天舞台上的人會變多，二、巡演尾聲我們會有重大發表。」被問到重大發表會超過臭豆腐的震撼嗎？主唱Mol笑說：「好像沒辦法贏過臭豆腐的衝擊感。」

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