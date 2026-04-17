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娛樂 音樂

托《甄嬛傳》的福！好樂團主唱找他寫情歌 緣份藏了10年

〔記者陽昕翰／台北報導〕「好樂團」主唱許瓊文攜手TikTok Live累積高人氣的創作歌手魏祺修，推出合作單曲《若我們沒遇見，你會不會再快樂一點？》，兩人以細膩聲線交織出一首情感濃度極高的男女對唱，將關於愛情、錯過與時間的提問，緩緩鋪陳於旋律之中，描繪一段關於錯過與釋然的成熟情感。

許瓊文與魏祺修合作新歌合作單曲《若我們沒遇見，你會不會再快樂一點？》。（Soundscape提供）許瓊文與魏祺修合作新歌合作單曲《若我們沒遇見，你會不會再快樂一點？》。（Soundscape提供）

兩人的緣分可追溯至2014年的一場比賽，之後各自在音樂領域發展，直到近年因私下互動逐漸熟識，從線上打《傳說對決》，到過年一起追《後宮甄嬛傳》，在這些日常片段中，慢慢萌生合作的念頭。魏祺修主動提出想一起創作情歌，許瓊文幾乎沒有猶豫便答應，也讓這段橫跨10年的音樂緣分，終於落地成形。

談起創作初期，許瓊文坦言：「一開始覺得兩個人太熟，唱情歌好像會有點彆扭，怕出戲。但後來又覺得，為什麼不行？我們不想唱大風大浪的愛，而是想去探討那些隨著時間沉澱下來的遺憾與錯過。」她形容這首歌像是一場隔空對話，是錯過的兩人，在多年之後回望彼此的心境與提問。

魏祺修則分享，創作當晚兩人一邊看著《後宮甄嬛傳》，一邊吃著pizza和烤雞討論方向，「我們很有共識，希望做一首人聲非常細膩、需要很小心詮釋的作品。」他也提到，兩人同樣成長於華語流行音樂最蓬勃的年代，因此選擇以熟悉的華語抒情語彙創作，「也希望能讓更多人再次感受到華語音樂的美。」

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