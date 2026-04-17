唱越爛分數越高？《浪姐7》一公排名引爆全網不滿

李小冉（中）佔據浪姐排行第1、王濛（右）獲第2可說是大贏家。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），今（17）日公布一公姐姐們的乘風值，卻被外界批評「唱越爛成績越好」。目前李小冉以926乘風值拿下一公冠軍，曾奪得奧運金牌的王濛位居第3，人氣居高不下的曾沛慈僅排名第5。

歌唱表演大走音的李小冉目前乘風值最高，是一公最大贏家。（翻攝自IG）

李小冉《心願便利貼》被批評「全程走音」，樂評亦指歌唱表演宛如大型翻車現場，卻成為一公最大贏家。台灣女星部分，曾沛慈排名第5已經是表現最優秀的，其餘為江語晨排名第6、范瑋琪第9、蕭薔第12，徐潔兒則是第18名。

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女星曾沛慈目前排名第5，是台灣姐姐們當中排行最前面的人。（翻攝自IG）

網友看到一公分數後感覺憤怒，在網上怒噴「果然是實力不重要，娛樂至上 ​」，更指這個排名根本沒天理。還有人質疑李小冉拿下一公冠軍等於節目組專業度不高，對此，李小冉哽咽表示「第一名意味著需承受更多風浪，但我會承受。我們的起跑線低，未來會向專業姐姐看齊」。

不少粉絲也為曾沛慈抱屈，認為她被壓分，更紛紛喊出「請給全網斷層Top1的曾沛慈應有待遇」，最後究竟是哪幾位姐姐能成團，令人期待。

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