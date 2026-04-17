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章若楠片場「走神」翻車？遭轟不敬業 工作室強硬反擊

章若楠拍攝新劇《想把你和時間藏起來》，被網友質疑專業度。（翻攝自微博）章若楠拍攝新劇《想把你和時間藏起來》，被網友質疑專業度。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國新生代女星章若楠被譽為「氧氣美女」，加上拍攝熱門劇《難哄》爆紅，被視為新一代「國民初戀」。近期她與男星王安宇拍攝新劇《想把你和時間藏起來》，今（17）爆出在片場拍戲走神，飆上熱搜榜，遭網友質疑不專業，對此，工作室也硬起來發聲。

章若楠粉絲昨在片場旁觀，目睹她與王安宇忘在拍攝向前走的戲份，突然間有人喊了章若楠的名字，她回頭回應，拍攝因此中斷，王安宇也必須配全重拍。

章若楠（右）與男星王安宇拍攝新劇《想把你和時間藏起來》。（翻攝自微博）章若楠（右）與男星王安宇拍攝新劇《想把你和時間藏起來》。（翻攝自微博）

沒想到，事情越演越烈，有網友質疑章若楠不敬業、專注力不足，「章若楠片場拍戲走神」更飆上熱搜榜，造成她形象受損。章若楠工作室以強硬態度回應，並tag劇組官方微博，表示「事實如何，你們出來說兩句？ 」為章若楠討公道。

章若楠工作室強硬發聲，要劇組出面作證。（翻攝自IG）章若楠工作室強硬發聲，要劇組出面作證。（翻攝自IG）

事情演變至今變成一場羅生門，有人認為「其實是王安宇粉絲故意干擾，章若楠誤以為是工作人員叫她才回應，完整影片未呈現她立即道歉及重拍過程，是惡意剪輯」；王安宇粉絲則反擊表示影片拍攝者明顯是章若楠粉絲，看其小紅書名字為「楠風知我意」，過往發文也都是章若楠正面文，怎麼會惡意剪輯，雙方各執一詞。

章若楠早因曾任服裝模特兒，後拍攝電影《悲傷逆流成河》中「顧森湘」一角出道。除演藝事業外，她也跨足音樂為《難哄》演唱友情曲《一切的一切》。

章若楠粉絲與王安宇粉絲隔空打口水戰。（翻攝自IG）章若楠粉絲與王安宇粉絲隔空打口水戰。（翻攝自IG）

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