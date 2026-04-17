曹佑寧拍片平安「城隍爺有鎮住」 項婕如對戲蛆嚇壞：像吃腳皮的溫泉魚

監製曾禎（左起）、項婕如、曹佑寧、林襄、導演邱晧洲出席電影《祭弒》主題展揭幕儀式。（威視電影提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕曹佑寧主演靈異驚悚電影《祭弒》，今天（17）日接受訪問，分享自己平常是不太會遇到靈異事件的類型，不過有一次跟棒球隊的隊友同房，電視突然打開，讓他嚇得叫對方起床，結果對方卻說「你把它關起來就好」，讓曹佑寧覺得更恐怖。

《祭弒》西門主題展，曹佑寧、項婕如及林襄擺出驚恐表情。（威視電影提供）

曹佑寧、項婕如、林襄以及導演邱晧洲今天出席在西門威秀影城舉行的沉浸式電影主題展揭幕儀式，曹佑寧特地穿上片中「道服」造型登場，化身最帥驅魔人，他在片中飾演何仙姑的乩身，透露為戲半夜一直在家中頂樓上練習，他坦言自己雖然有運動員底子，不過屬於比較不協調那種，沒有舞蹈細胞，肢體不協調，因此練習了很久。

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曹佑寧在《祭弒》中飾演最帥驅魔師。（威視電影提供）

曹佑寧演出驅魔師，事前並沒有特別去求神拜佛，「我們在城隍廟裡面拍，應該算祂同意這件事情，我比較不擔心這部分，經過仙姑廟，心裡也有講一下。」本來他以為晚上的廟可能比較陰森，不過反而讓他有一種在家裡的安心感，拍攝也順利完成，直呼「應該是城隍爺有鎮住」。

項婕如出席《祭弒》電影活動。（威視電影提供）

曹佑寧、項婕如在《祭弒》的隧道中有一場精彩的對手戲。（威視電影提供）

另一場在隧道的戲，曹佑寧必須想像前面有鬼，以像投出150mile的球速對著空氣揮拳，他分享：「我當時把自己想像成『一拳超人』，再恐怖的惡鬼，我一出現就是一拳解決，那種感覺超中二、超好玩。」項婕如對這場撞鬼重頭戲也記憶猶新，透露當時她騎著復古檔車「金旺」，在隧道斜坡中失控狂衝，還要演出被爛臉惡鬼狂追的戲碼，差點連人帶車摔出去，拍到體力透支，手還因此扭傷。

項婕如在《祭弒》隧道中撞鬼，剎車失靈，拍到體力透支。（威視電影提供）

曹佑寧今天穿著《祭弒》的服裝現身，透露這件量身訂做的服裝會送給他。（威視電影提供）

此次項婕如的挑戰還有要與幾百隻的道具演員「蛆」對戲，在那場戲當中，她拉出一個箱子之後，一大堆的蛆都掉在她身上以及地板，她形容場景簡直像是「吃腳皮的溫泉魚」，雖然害怕，但必須要保持鎮定，還把蛆放在手上，試著與牠相處。

項婕如長相甜美可愛，在《祭弒》中將與「蛆」對戲。（威視電影提供）

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