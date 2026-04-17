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柯文哲爽稱「白沙屯吃免錢」惹議！命理師江伯樂：跟著媽祖跑要修心、消業

江伯樂強調，無論參加遶境或到廟裡拜神，關鍵在於你的「心念」有沒有到位！（翻攝自IG、FB）江伯樂強調，無論參加遶境或到廟裡拜神，關鍵在於你的「心念」有沒有到位！（翻攝自IG、FB）

〔娛樂頻道／綜合報導〕白沙屯「粉紅超跑」已於週一（13日）凌晨正式起跑，今年因報名人數突破46萬人創下歷史新高，但隨之而來的「亂象」也引發社會大眾與在地居民高度討論，尤其在柯文哲脫口笑稱參加白沙屯遶境好處是可以吃免錢之後，讓不少虔誠的媽祖信徒為之搖頭，也對近幾年遶境途中出現的快閃族、打卡族、蹭熱族，以及爭搶結緣品、福食變垃圾等「變質行逕」感到憂心！

針對「遶境」本質，江伯樂今（17）日在臉書發文表示，很多人會問：跟著媽祖遶境跑幾天，跟自己在廟裡誠心拜拜，到底哪個功德大、哪個求事比較靈？因為有很多人是為了「鑽轎底」求庇佑。

對此疑惑，江伯樂分析「遶境」與「拜神（廟）」的不同：

➤遶境：是「修心」也是「消業」。萬人集結的強大氣場，能幫你洗滌穢氣、累積福報，就像做心靈的大掃除！

➤拜神：是「溝通」也是「祈願」。定下心來跟神明對話，精準訴說你的需求，適合想要求特定心願、尋找解答的人

江伯樂強調，關鍵在於你的「心念」有沒有到位，只要心念有到，神明都看得到你的誠意。

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