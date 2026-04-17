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娛樂 電影

林襄曝哭戲好難演！揭啦啦隊心酸內幕：習慣隱藏悲傷了

〔記者廖俐惠／台北報導〕林襄今天（17日）出席電影《祭弒》的活動，透露自己在上個休賽季努力吃胖，現在看起來氣色更好。被問到最近啦啦隊女神丹丹因外貌遭攻擊一事，林襄認為健康就好，以前雖然會有容貌焦慮，不過現在覺得沒什麼好在意的，「自己喜歡的樣子最重要。」

林襄演出電影《祭弒》，出席西門主題展揭幕活動。（威視電影提供）林襄演出電影《祭弒》，出席西門主題展揭幕活動。（威視電影提供）

林襄此次演出電影《祭弒》，角色目前仍然保密中，導演邱晧洲分享，電影當中的一個場次，希望邀請一個「比較容易被大家記住的人」演出，因此邀請到林襄。林襄雖然在應援舞台上活潑開朗，不過這次在片中走漂亮、氣質路線，歡迎大家進場看電影，未來如果有機會演戲，也會願意接受挑戰。

林襄出席《祭弒》活動，雖然有畫腮紅，不過看得出來比去年還要圓潤不少。（威視電影提供）林襄出席《祭弒》活動，雖然有畫腮紅，不過看得出來比去年還要圓潤不少。（威視電影提供）

林襄這次在片中的挑戰是哭戲，她分享，因為以往應援的時候都要帶給人快樂的正能量，習慣把悲傷的情緒隱藏起來，久而久之就忘記將其展現出來，所以現在要把悲傷召喚出來特別難。最戳林襄哭點的是狗狗小短片，她也有先在家練習哭泣，在正式拍攝時，鼻涕比她的眼淚還要快滴下來，她也笑說：「鼻涕表現得比我本人更好！」

項婕如在電影中與「蛆」對戲，林襄則表示，自己不怕鬼片也不怕蛆，強調「我不是少女，我是直男，我覺得我是負責打蟑螂的」。記者詢問如果休息室出現蟑螂，其他啦啦隊員是否會向她求救？林襄腦筋轉很快，直言：「我們啦啦隊辦公室非常乾淨、非常香！」笑翻眾人。

她的前男友、樂天桃猿選手馬傑森先前終於轟出生涯首轟，林襄也在Threads上發文祝賀，馬傑森事後受訪也感謝她。林襄今天被問到此事，大方回應：「祝福他，中職有很多球迷等他這一轟很久了！」也有看到馬傑森的回覆，不過私下就沒有特別傳訊給對方。《祭弒》4月30日上映。

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