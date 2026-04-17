自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翠珊回來了！62歲瓊瑤玉女趙永馨近況曝光 吐「秦漢拿球棒打人」秘辛

趙永馨今出席「挖趣tv懷舊戲劇體驗會」。（記者陳奕全攝）趙永馨今出席「挖趣tv懷舊戲劇體驗會」。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕62歲趙永馨過去演出多齣瓊瑤劇，在《庭院深深》演出「翠珊」大受歡迎，今出席「挖趣tv懷舊戲劇體驗會」，台上看到當年經典片段畫面，她一度哽咽，受訪時再度提起此事，種種回憶蜂擁而上，她眼眶再度含淚表示：「像是看到人生跑馬燈，想起以前演戲的模樣，體會到人生如夢。」現在忙於茶藝館的她也回憶過往和瓊瑤、秦陽以及劉雪華等人合作的往事。

趙永馨在台上看到當年經典片段畫面，她一度哽咽。（記者陳奕全攝）趙永馨在台上看到當年經典片段畫面，她一度哽咽。（記者陳奕全攝）

她的人生一大半都和瓊瑤綁在一起，想起已逝世的瓊瑤，她說對方私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧。當年大家年紀輕、情感起伏大，尤其拍戲動輒半年、朝夕相處，情緒難免受影響，「她會來探班，關心我們吃住，也很照顧我們的心情。」

她認瓊瑤為乾媽，有次趙永馨失戀，瓊瑤默默觀察後得知，簡單拍了她肩膀說：「沒關係，下一個會更好。」讓她深受感動，她說：「那時候真的很脆弱，她輕輕拍拍你，就會很想哭，是很溫暖的力量。」

趙永馨回憶瓊瑤私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧。（記者陳奕全攝）趙永馨回憶瓊瑤私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧。（記者陳奕全攝）

至於私下互動，她笑說與劉雪華、秦漢等人常鬧成一團，甚至會聯手劉雪華捉弄秦漢，「像秦漢跟雪華有吻戲，我還會準備蒜頭，偷偷塞在雪華手中，她要親之前會吃，親完老漢嚇一跳，嚷著『哇！雪華，妳剛吃什麼』。」

她也透露秦漢私下其實相當有「英雄主義」，有次大夥兒拍《庭院深深》，晚上在山上泡溫泉，有許多粉絲來要簽名，喝了點小酒的秦漢以為這群人來騷擾趙永馨和劉雪華，直接到車上拿棒球棍要威脅對方，她看了後連忙制止。

趙永馨和秦漢在去年播出的《忘了我記得》再度合作。（記者陳奕全攝）趙永馨和秦漢在去年播出的《忘了我記得》再度合作。（記者陳奕全攝）

而她和秦漢在去年播出的《忘了我記得》再度合作，一開始導演劉若英找她演出秦漢女友，她立刻答應，一見面，2人興奮抱在一起跳躍，畫面相當可愛，她笑說：「秦漢的個性很小孩，是個很斯文的演員，他還會叫我的小名『依依』。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中