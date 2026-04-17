翠珊回來了！62歲瓊瑤玉女趙永馨近況曝光 吐「秦漢拿球棒打人」秘辛

趙永馨今出席「挖趣tv懷舊戲劇體驗會」。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕62歲趙永馨過去演出多齣瓊瑤劇，在《庭院深深》演出「翠珊」大受歡迎，今出席「挖趣tv懷舊戲劇體驗會」，台上看到當年經典片段畫面，她一度哽咽，受訪時再度提起此事，種種回憶蜂擁而上，她眼眶再度含淚表示：「像是看到人生跑馬燈，想起以前演戲的模樣，體會到人生如夢。」現在忙於茶藝館的她也回憶過往和瓊瑤、秦陽以及劉雪華等人合作的往事。

趙永馨在台上看到當年經典片段畫面，她一度哽咽。（記者陳奕全攝）

她的人生一大半都和瓊瑤綁在一起，想起已逝世的瓊瑤，她說對方私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧。當年大家年紀輕、情感起伏大，尤其拍戲動輒半年、朝夕相處，情緒難免受影響，「她會來探班，關心我們吃住，也很照顧我們的心情。」

請繼續往下閱讀...

她認瓊瑤為乾媽，有次趙永馨失戀，瓊瑤默默觀察後得知，簡單拍了她肩膀說：「沒關係，下一個會更好。」讓她深受感動，她說：「那時候真的很脆弱，她輕輕拍拍你，就會很想哭，是很溫暖的力量。」

趙永馨回憶瓊瑤私下是個「很獨立又陽光的女性」，對年輕演員相當照顧。（記者陳奕全攝）

至於私下互動，她笑說與劉雪華、秦漢等人常鬧成一團，甚至會聯手劉雪華捉弄秦漢，「像秦漢跟雪華有吻戲，我還會準備蒜頭，偷偷塞在雪華手中，她要親之前會吃，親完老漢嚇一跳，嚷著『哇！雪華，妳剛吃什麼』。」

她也透露秦漢私下其實相當有「英雄主義」，有次大夥兒拍《庭院深深》，晚上在山上泡溫泉，有許多粉絲來要簽名，喝了點小酒的秦漢以為這群人來騷擾趙永馨和劉雪華，直接到車上拿棒球棍要威脅對方，她看了後連忙制止。

趙永馨和秦漢在去年播出的《忘了我記得》再度合作。（記者陳奕全攝）

而她和秦漢在去年播出的《忘了我記得》再度合作，一開始導演劉若英找她演出秦漢女友，她立刻答應，一見面，2人興奮抱在一起跳躍，畫面相當可愛，她笑說：「秦漢的個性很小孩，是個很斯文的演員，他還會叫我的小名『依依』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法