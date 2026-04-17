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娛樂 最新消息

白沙屯媽祖進香出現「大咖男神」 秒被認出民眾嗨翻了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡與郭家瑋日前前往北港，親身體驗媽祖進香盛況，並與電影《農曆三月二十三》男主角楊子儀一同在現場發放應援物資。

Bii與郭家瑋體驗媽祖進香。（索尼提供）Bii與郭家瑋體驗媽祖進香。（索尼提供）

現場也播放兩人演唱的歌曲，陪伴信眾前行，Bii感性表示：「希望能帶給大家往前走的力量。」他們為人文宗教電影《農曆三月二十三》演唱主題曲《半途中》、《常與非常的我》，歌曲傳達「團結、守護、同行」的信念精神，並經多方宮廟主委一致認可，成為今年北港朝天宮進香、北港媽祖遶境、白沙屯媽祖進香與大甲媽遶境等重要活動的加油音樂。

郭家瑋的奶奶是白沙屯媽祖信眾，他也在過程中向Bii介紹台灣的宗教文化與進香習俗。沿途信眾熱情提供各式結緣品，從飲料、水果到餐食應有盡有，讓兩人雙手滿滿，直呼「現場真的很溫暖、很有愛」。

首次參與媽祖進香的Bii與郭家瑋，在劇組帶領下見證「三進三退」的震撼場面，現場人潮擁擠、寸步難行。Bii表示：「真的感受到大家對信仰的熱情，非常感動。」郭家瑋則說，自己第一次如此近距離接觸媽祖，也誠心許願，希望家人平安健康，並期待新歌能被更多人聽見。

Bii、郭家瑋與電影男主角楊子儀發放結緣品。（索尼提供）Bii、郭家瑋與電影男主角楊子儀發放結緣品。（索尼提供）

活動中，兩人也在應援站發放茶飲與乾洗用品給進香民眾，不時被認出合照，成為現場熱門打卡點。他們也一同隨隊徒步前行，沿途接受信眾分享的結緣品，包括冷萃茶、甘草茶、手搖飲、滷肉飯、麵包、西瓜與零食等，數量豐富幾乎吃不完，郭家瑋也向Bii解釋這些都是民眾無償提供給進香信眾的心意。

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