（影）最強星際父子檔！《曼達洛人與古古》專為IMAX特製拍攝 終極預告震撼曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最強星際父子檔《曼達洛人與古古》上映進入倒數計時，官方於美國電影博覽會「CinemaCon」驚喜發布終極預告與海報。本片不僅是《星際大戰》系列暌違7年重回大銀幕的旗艦力作，更強調全片專為IMAX規格打造，要讓影迷感受身歷其境的銀河冒險。

史傳奇影星雪歌妮薇佛在《曼達洛人與古古》飾演的神秘高層人物。（盧卡斯影業提供）

在最新曝光的終極預告中，由影史傳奇影星雪歌妮薇佛飾演的神秘高層人物揭開關鍵對話，她神色凝重地對曼達洛人警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」語氣中暗示著帝國殘餘勢力正密謀反撲，銀河系的和平已岌岌可危。在面臨惡名昭彰的「赫特族」威脅之際，曼達洛人再次展現鐵漢柔情，為了守護古古，他不惜深入銀河系最黑暗的角落。

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影史最強星際父子檔《曼達洛人與古古》推出終極預告。（盧卡斯影業提供）

預告片也展現了佩德羅帕斯卡飾演的曼達洛人與古古之間不可分割的情感，面對惡名昭彰的赫特族反派獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪到古古。」曼達洛人依舊保持硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」誓死守護這段跨越星系的父子情誼，古古每個超萌舉動也融化粉絲的心！

《曼達洛人與古古》由《鋼鐵人》億萬導演強法洛親自執導，他在終極預告中展現了更上一層樓的視覺野心。本片特別為IMAX特製拍攝，畫面比例將在IMAX影廳中擴張，提供多出26%的影像內容，無論是曼達洛人飛船穿梭隕石群的追逐戰，還是星際異獸對決的宏偉奇觀，都將以最高規的清澈度與震撼感呈現。

《曼達洛人與古古》全新海報。（盧卡斯影業提供）

最新曝光的海報中，古古如同絕地宗師尤達，背景也正如天行者路克首度前往向尤達拜師時的叢林星球，種種暗示令影迷更是期待不已。強法洛表示，這部電影的設計初衷就是為了大銀幕而生，即便沒有看過星戰影集的新觀眾，也能透過本片極致的視效與動作場面，輕鬆進入這個壯闊的宇宙觀。《曼德洛人與古古》將於5月20日在台上映。

《曼達洛人與古古》終極預告：