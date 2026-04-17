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徐至琦火大開告！網紅77反擊「資訊不透明」

77姐（左圖）日前點名徐至琦開撕。（翻攝自IG）77姐（左圖）日前點名徐至琦開撕。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人徐至琦日前遭網紅「愛美教主」77姐點名控訴她「開團滑雪詐騙」，對此，徐至琦今（17）日大動作開記者會反擊並提告，網紅77姐稍早回應，表示徐至琦可以將訂房網址公開就好，再次強調資訊一直沒有透明。

徐至琦今日大動作開記者會反擊並提告。（記者胡舜翔攝）徐至琦今日大動作開記者會反擊並提告。（記者胡舜翔攝）

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77姐說她查到的資訊，是同一棟房源，四人房最便宜約9萬、旺季最高約13萬，14萬的依據從何而來：「你從一開始就沒有提供明確訂房資訊，地點不清楚、資料模糊。」77姐接著說，徐至琦聲稱不是帶團、只是揪團，但為何原本只差一人，後面變成多收四人，收費邏輯是什麼？「為什麼每個人都收63,000？為什麼人數變多，價格不變？為什麼成本下降，收費沒有調整？這已經不是單純揪團，這是有固定收費結構的行為。」

77姐認為，其實只要把「訂房網址、實際成本、收費分配全部公開，事情就結束了。」但她一直沒有說清楚，那大家自然會有判斷。她尊重徐至琦的法律權利，但自己同樣會把所有資料，包含收費、對話、轉帳紀錄，完整整理出來。

77姐表明，願意將相關金額捐做公益，「我選擇講出來，不是因為我要製造爭議，而是因為我不接受，不合理的事情被合理化。揪團自由行就要由自由行的樣子，而不是拿著自由行的幌子，進行開團的盈利 而來產生欺騙的行為。」雙方如今各執一詞，事情對錯可能得交由法律定奪了。

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