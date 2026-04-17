（影）遭控非法開團謀利！徐至琦「暴瘦露面」 怒告網紅恐嚇侮辱

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人徐至琦日前遭網紅「愛美教主」77姐點名控訴她「開團滑雪詐騙」，直指「14萬的飯店竟被收24萬」，控訴整趟行程與宣稱內容嚴重不符。對此，徐至琦今（17）日大動作開記者會反擊，強調為維護自身名譽，已委請律師進行相關蒐證，對77姐提出恐嚇、公然侮辱、加重誹謗等刑事告訴，追究其應負之法律責任。

徐至琦開記者會維護名譽。（記者胡舜翔攝）

徐至琦表示，當時77姐想要去法國阿爾卑斯山高雪維爾1850滑雪場自由行，透過管道向她請求代訂當地住宿及交通，徐至琦基於大家均為滑雪同好，就答應幫忙，然而77姐隨後控訴她，開團收取高額費用卻不負責任，涉有詐騙等不實之事，向徐至琦索取「價差10萬元」。

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徐至琦開記者會維護名譽。（記者胡舜翔攝）

不過徐至琦強硬做出反擊，提到當時就是自由行，只有幫忙大家處理住宿、交通，每人收取的旅費是6.3萬，「她後來還拉了3個朋友，她還有幫那3個人代墊，結果她在影片講得好像她一人付24萬」，並說住宿是經過77姐同意才去訂的。

徐至琦開記者會維護名譽。（記者胡舜翔攝）

徐至琦表示，77姐在網路對她施行不間斷、長達半個月的不實言論羞辱、扯謊霸凌；指控77姐自製數段視頻，謊稱她詐騙、並實行人身攻擊博取她以前視頻的一百倍流量，「內容充斥曲解，謊話連篇，讓我產生極大的身心痛苦，更有甚者，她明知是『自由行』，我只幫聯繫代訂，無償幫忙，事後卻多次對外指控我『非法開團謀利』！形同利用法規，對我變相要脅！」徐至琦多次澄清自己沒有開團、也沒有謀利，認為自己有因為是名人身分被盯上，這期間也因為風波在兩周瘦了6公斤，坦言為此哭很多次，至於是否有打算向77姐求償？她則表示：「與其跟她要這些錢，我比較希望她去坐牢。」針對徐至琦的反控，77姐似乎未受影響持續更新社群限時動態，稍早更開嗆：「歹戲拖棚的女人。」

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