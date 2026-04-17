《寒戰1994》揭寒戰行動的源起 吳彥祖讚新鮮「故事更有層次」

〔記者許世穎／綜合報導〕華語警匪經典《寒戰》系列睽違十年強勢回歸，全新前傳《寒戰1994》即將登場，今（17）日同步公開警隊、富豪與黑社會三大陣營角色海報，豪華卡司一字排開，也正式揭開整個系列源起的關鍵篇章，消息一出即引發影迷熱烈關注。

吳彥祖（中）參與演出《寒戰1994》直呼新鮮。（華映提供）

故事背景設定在回歸前夕的香港，面對時代巨變，各方勢力暗潮洶湧。導演梁樂民指出：「英方政府、警隊高層、商界甚至黑社會，因應1997年回歸所產生的角力，正是《寒戰1994》的核心。」

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王丹妮（左）和劉俊謙在《寒戰1994》飆戲。（華映提供）

隨著政治部即將解散，警隊內部權力版圖也面臨重組。一宗重大綁架案引爆高層角力，警界氣氛高度緊繃，其中由吳彥祖飾演的警務處行動副處長蔡元祺高調介入，與劉俊謙飾演的李文彬聯手查案，卻也逐步走向宿命對決。李文彬所率領的小隊，更在權力鬥爭中淪為高層博弈的棋子。

《寒戰1994》警隊版海報。（華映提供）

久違回歸港片的吳彥祖直言，這次拍攝帶來耳目一新的感受：「既有熟悉的港式風格，但世界觀更龐大、故事更複雜，層次也更加豐富。」劉俊謙則透露，此次警隊設定相對年輕，「導演希望打造一個全新的《寒戰》，也希望和我一起創造出不同以往的李文彬。」

《寒戰1994》黑社會海報。（華映提供）

《寒戰1994》商界版海報。（華映提供）

而在原系列中將李文彬塑造成經典角色的梁家輝，得知由劉俊謙詮釋角色年輕時期後，也表示相當期待：「他已經是一位很成熟的演員了。」《寒戰1994》將於5月8日在台上映。

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