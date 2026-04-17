賈永婕同框許光漢比愛心！ 對子瑜媽喊：競爭對手來了

賈永婕（右）曬出與許光漢合照。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賈永婕向來作風直率、幽默感十足，今（17）日她在社群平台分享與男星許光漢的合照，再度引發話題。她不僅開玩笑向「子瑜媽媽」宣戰，還笑稱自己「贏了」，逗趣發言讓網友紛紛留言。

照片中，賈永婕與許光漢同框入鏡，兩人不僅比出愛心手勢，還巧合穿上同品牌服裝，看起來宛如情侶裝。她在貼文中幽默寫道：「子瑜媽媽嘿嘿嘿，你的競爭對手來了！」語氣輕鬆又帶點玩笑意味，展現一貫活潑個性。

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賈永婕（左）曬出與許光漢合照。（翻攝臉書）

南韓女團TWICE日前結束台北大巨蛋演唱會後，成員周子瑜的母親黃燕玲在社群分享後台照片，其中首張竟是與許光漢的合照，意外引發熱議。許多網友打趣表示，「許光漢的地位直接排第一」、「比女兒還前面」，讓該貼文一度成為討論焦點。

子瑜媽媽日前PO出與許光漢後台合照。（翻攝臉書）

如今賈永婕曬出與許光漢的親密合照，還幽默「參戰」，兩段互動被網友並列比較，形成有趣對照。

另一方面，許光漢近期話題不斷，先前更被傳與周子瑜熱戀，消息一度登上微博熱搜。對此，他昨（16）日出席品牌活動時已親自回應，表示「網路上的謠言，大家不要亂相信」，以簡單一句話否認相關傳聞。

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