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娛樂 電視

沈文程被黑道找上門？認當「道上代言人」揭內情

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週主題「海味之歌紅白大對抗」，邀請到沈文程來到節目中，除了宣傳5月份的「2026年國際沈文程日-小琉球情歌演唱會」，以及代言交通部70歲長者換照宣導，沈文程以溫馨、親切形象呼籲「換照不是限制，而是保障」，讓大家看到他關心民眾的可愛一面。

陽帆（左起）、沈文程、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、沈文程、白冰冰。（民視提供）

沈文程一開場演唱《漂泊的七逃人》高亢嗓音讓主持人盛讚現在跟他同年齡的歌手，他聲音最完美，話鋒一轉聊到《漂泊的七逃人》這首歌，沈文程說當年是模仿黑人唱腔詮釋這首歌還留兩撇鬍子，白冰冰笑問：「這樣的造型有沒有人真的以為你是『七逃人』啊？有道上的人真的來找你嗎」？當年因為這首歌成為「黑道」邀約對象，讓沈文程哭笑不得的承認說：「我成為道上代言人，常常要唱歌給他們聽」。

沈文程因《漂泊的七逃人》成為道上代言人。（民視提供）沈文程因《漂泊的七逃人》成為道上代言人。（民視提供）

沈文程提到，這首歌發表過程是很坎坷的，當年歌曲要發行前要送審，當時新聞局對於《七逃人》這形容頗有疑慮，唱片製作人甚至親自到新聞局解釋《七逃人》來由是歌頌梨山務農水蜜桃的原住民，他們都要「擦桃（台）」放到箱子賣給民眾，愛唱歌的他們一邊擦一邊唱，這首歌這樣解釋才過關的！爆笑的解釋讓全場笑歪，但因為前輩們的努力，現在才有這麼好聽的歌曲流傳到現在。本週「超級孩子王」周柏霖、周祐均要迎接新挑戰者張語柔、吳珉碩，表現備受期待。

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