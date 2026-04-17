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唐禹哲爆閃兵首發聲！認「去年底自首」 怒斥網友捏造事實

〔記者蕭方綺／台北報導〕新北地檢署偵辦演藝圈閃兵案持續延燒，15日完成第四波偵結並提起公訴，其中41歲男星唐禹哲（本名阮霆鈞）也在列，他因主動自首、積極配合偵查並表達悔意，檢方已向法院建請從輕量刑並給予緩刑機會。部分網友更翻出他13日在社群平台發布的穿搭照，調侃「自首前還發營業照」，甚至將照片戲稱為「自首出發圖」，引發熱議，而他的工作室今發出聲明駁斥，指出他早在2025年即已主動報到並配合處理兵役相關事宜。

唐禹哲13日po出一組工作照，被解讀是當天去自首閃兵。（翻攝自臉書）唐禹哲13日po出一組工作照，被解讀是當天去自首閃兵。（翻攝自臉書）

唐禹哲近年多在中國工作，閃兵案件曝光後迅速延燒至中國網路，相關話題登上微博熱搜。部分網友更翻出他13日在社群平台發布的穿搭照，調侃「自首前還發營業照」，甚至將照片戲稱為「自首出發圖」，引發熱議。

對此，唐禹哲工作室於17日發出聲明澄清，強調他早在2025年即已主動報到並配合處理兵役相關事宜，駁斥網路流傳「近日才自首」等說法，直指相關言論為刻意捏造、與事實不符，並表示將保留法律追訴權。

唐禹哲工作室今發出聲明。（翻攝自微博）唐禹哲工作室今發出聲明。（翻攝自微博）

聲明中亦對兵役爭議致歉，坦言因藝人個人問題造成社會困擾，未來將更加嚴格要求旗下藝人遵守法律與社會責任，以實際行動彌補過失。此舉也被外界解讀為盼降低事件對形象的衝擊，避免被中國貼上「劣跡藝人」標籤，怎麼看都是為了中國市場做打算。

其實他們所反駁的內容，是起訴消息曝光前兩天，唐禹哲曾曬出一組全黑造型的出門穿搭照，造型俐落、妝髮完整，被視為工作日常分享，卻在事件爆發後遭網友「事後解讀」，湧入留言嘲諷「這套適合開庭」、「出庭穿搭已準備好」。

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