啦啦隊對決TPE48、YOYO家族！女孩賽後落淚曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》進入第七集，本週挑戰另一首原創歌曲《Drama Queen》，考驗選手的唱跳實力，緊接著更迎來高強度「偶像團體對決舞台」，由《宇宙啦啦隊》對上女團代表TPE48、YOYO家族以及HUR+。

麻由曾是AKB48 Team TP成員，坦言對舊團有深厚情感。（緯來提供）

《Drama Queen》的A、B組對抗，面對節奏快速、舞蹈強度高的編排，選手們直呼「邊唱邊跳真的很喘」。愛玉坦言，自己習慣台語與國語，面對英文歌詞一度感到卡關，「唱起來有點怪怪的」，成為練習過程中的一大挑戰。

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慢慢也在賽後忍不住落淚，她透露自從上次被牛奶老師指導後「一直很擔心表現不好」，這次總算沒有辜負期待。

原創單曲A組安汝（左起）、Lydia、慢慢、LyXi、愛玉、MC銀赫。（緯來提供）

節目中也揭露成員間的真實互動，親姊妹同隊的艾莉兒與紀欣伶笑稱「相處太久有點煩」，但同時也坦言彼此能直接給出最真誠的建議，成為進步的重要動力。

此外，本週也迎來「偶像團體對決舞台」，由《宇宙啦啦隊》對上偶像團體代表TPE48、YOYO家族以及HUR+，帶來一場充滿汗水與淚水的高強度對抗。

原創單曲B組艾莉兒（左起）、柔柔、Yula、紀欣伶、黛比。（緯來提供）

曾為AKB48 Team TP成員的麻由表示，聽到熟悉歌曲《無根無據Rumor》時格外激動，因為這是她擔任過C位的歌「不僅難度高，也一定會非常精彩」，雖然力挺節目選手，但也坦言對舊團有深厚情感。

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