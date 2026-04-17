被邊佑錫狂親好幾次！IU仰頭見190公分男神：好討人厭喔

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+年度浪漫韓劇《21世紀大君夫人》首播後掀起追劇狂潮，上線短短五日即締造佳績，成為Disney+有史以來全球首播觀看次數最高的韓劇。

《21世紀大君夫人》由IU及邊佑錫領銜主演，講述擁有皇室身分卻始終無法出頭的「理安大君」，以及為達目標不擇手段的霸氣財閥CEO「成熙周」，在展開契約婚姻的過程中逐漸產生情愫的愛情故事。

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IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》中的吻戲，戲外可是親了好幾次。（Disney+提供）

隨著劇集熱度持續攀升，IU與邊佑錫也在韓國人氣訪談節目《Salon Drip》中分享幕後拍攝故事，其中最受粉絲關注的，莫過於即將在本週播出的「隔牆吻」名場面拍攝實況。兩人在節目中笑稱，那場吻戲因想追求最完美呈現，反覆拍攝到「親到數不清多少次」，加上拍攝當天氣溫極高，兩人分別穿著天鵝絨與厚重戲服，汗水直流，臉頰上甚至留下了彼此的「鼻汗印」。

IU、邊佑錫合作《21世紀大君夫人》，兩人擁有最萌身高差。（Disney+提供）

訪談中兩人更開啟誇誇模式，邊佑錫盛讚IU「性感、美麗又可愛」，IU 則回應邊佑錫皮膚好、為人大量。IU也在節目中幽默「投訴」，身高已達190公分的邊佑錫竟還踩著有跟的鞋進片場，讓她仰頭仰到「看著他放下瀏海的樣子都覺得有點討人厭」，引發全場爆笑。邊佑錫則坦言出演契機，當初決定接下這部作品，正是因為得知IU確定出演，「是帶著粉絲的心情加入劇組的」，一句話讓現場氣氛瞬間升溫。節目播出後，MBC 電視台更破例於YouTube上線僅兩小時後，於當晚在電視頻道進行「特別編成播出」，足見本劇熱度之高。

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