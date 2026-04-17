「接案自由好賺」背後真相曝光！本土劇女星無奈吐心酸：快被淹沒

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳子玄過去演出八點檔《世間情》、《天之驕女》打開知名度，近年她成立個人工作室，轉為自行接案，事業看似更自由，實際卻是另一種挑戰。她昨吐露心聲，坦言在工作與育兒之間奔波，直呼「有時候真的會覺得自己快被淹沒了」，引發不少創業者的共鳴。

陳子玄認為開工作室也有必須承擔的風險。（翻攝自臉書）

陳子玄提到外界常以為成立工作室代表「自由、好賺、做自己」，但實際上從接洽合作、審合約到對腳本，大小事都得一手包辦。她更形容，自己常常一邊照顧小孩、一邊回覆工作訊息，「手機跟腦袋都沒停過」，每天東奔西跑，雜事堆積如山，壓力之大難以言喻。

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不過在忙碌與壓力之中，她也逐漸找到節奏與心態轉變。陳子玄表示，正因為一切得來不易，每個機會都顯得格外珍貴，如今不再什麼都接，而是學會篩選合作內容，不單只是為了收入，更希望對得起每一份信任。她也坦言，這段歷程讓她慢慢體會到，「自由不是輕鬆，而是有能力為自己負責。」

除了演藝工作，陳子玄也斜槓經營自創品牌「真心製造所」，努力拓展事業版圖。面對同樣在生活與工作間奮力掙扎的人，她也暖心喊話：「如果你也是一邊撐著生活、一邊努力的人，那我們都在各自的路上很用力地活著，我們真的比自己想像的還要厲害。」

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