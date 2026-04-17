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娛樂 音樂

謝金燕力挺同志派對 高雄現蹤合體大咖天后

〔記者陽昕翰／台北報導〕「電音天后」謝金燕再臨高雄，強勢回歸舞台，這次參與「傲嬌浪潮派對」，並預告演出保證精彩，她向粉絲熱情喊話：「姐姐等你來高雄！一起浪起來，不見不散！」

謝金燕領軍傲嬌浪潮派對嗨翻高雄。（傲嬌浪潮 Pride Wave提供）謝金燕領軍傲嬌浪潮派對嗨翻高雄。（傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

配合「2026 亞洲同志運動會」於2026年4月30日至5月4日盛大舉行，這場亞洲最大 LGBTQ+ 體育盛會致力透過國際競技推動性別平權與多元共融。其中，三天的「傲嬌浪潮派對」音樂文化活動為亞洲同志運動會的重要一環，將於高雄流行音樂中心海風廣場登場，集結華語歌手、亞洲國際DJ、8國變裝皇后與國際舞者及GOGO BOY，為觀眾帶來最閃耀、最具能量的夜晚，將運動熱血延伸至城市夜生活。

5月1日由謝金燕領軍，攜手KIRE、那那大師與多位DJ、變裝皇后打造跨界舞台；5月2日集結亞洲頂尖DJ與舞者，帶來沉浸式節奏派對；5月3日「女王波」則由國際級變裝皇后明星賽壓軸登場，呈現華麗與極致魅力的巔峰對決。

謝金燕長期支持婚姻平權與同志權益，始終相信每個人都有愛與被愛的權利。她曾在演唱會中以彩虹造型登場，公開力挺同婚議題，傳達「讓大家人人有家」的理念。

今年3月她重返大港開唱舞台，展現依舊強大的舞台魅力。下月到高雄將參與傲嬌浪潮派對，預告帶來精彩演出，備受期待。

新生代音樂人凱爾。（傲嬌浪潮 Pride Wave提供）新生代音樂人凱爾。（傲嬌浪潮 Pride Wave提供）

其中最受矚目的，還有甫奪下《魯保羅變裝皇后秀：英國對決世界》冠軍的泰國變裝皇后GAWDLAND。她是首位由RuPaul親自加冕的泰國參賽者，此次首次親臨高雄與謝金燕同台登場，形成「雙天后炸場」話題焦點，勢必引爆全場熱度。

情慾系音樂人KIRE 表示，自己長期關注同志議題，也了解「傲嬌浪潮派對」作為「2026 亞洲同志運動會」的重要延伸活動之一，對於推動多元與平權具有重要意義。他透過音樂與影像創作持續詮釋理念，認為愛不應該有任何界限或拘束。

那那大師表示，自己始終相信每個人都是平等的，無論種族、性別或職業，每一個生命都值得被尊重與理解。為了這次演出特別設計「天后組曲」，以溫嵐《女力》為主軸，並搭配蔡依林與蕭亞軒等舞曲天后的經典歌曲，希望選手們隨時給自己最美的自信，全面引爆舞台氣場。

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