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娛樂 日韓

金宣虎問候台粉「想看到你們開心」 台北場票價、福利一次看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金宣虎日前正式宣布來台舉行粉絲見面會，距離上次訪台已時隔近3年的他，此次將帶來 in Taipei與台粉見面，6月6日（六）晚間6點在新北市工商展覽中心舉行。金宣虎特別為台北場錄製問候影片，表示：「很久沒有在台北和大家見面了，一想到能再見到大家就很期待。」並透露為此次活動準備了多項內容，更吐露「想親眼看到大家開心的樣子」展現對台粉的重視。

金宣虎希望能看到粉絲開心。（大步整合行銷提供）金宣虎希望能看到粉絲開心。（大步整合行銷提供）

2023年首度來台舉辦粉絲見面會，並順利圓滿舉行。2026年他再以Netflix原創劇集《愛情怎麼翻譯？》回歸浪漫喜劇，飾演精通多國語言的口譯員角色，以更成熟細膩的表演層次獲得好評。隨著新作在全球播出，也讓他進一步穩獲國際市場關注度，持續擴大影響力。新劇播畢後的金宣虎行程依然緊湊，參與的南韓OTT實境綜藝《Bonjour麵包店》將於5月8日播出，他在節目中挑戰咖啡師角色，展現貼近日常的自然魅力；此外亦出演了Disney+預計於今年播出的原創影集《魅惑》，他將與國民初戀秀智展開全新合作組合，話題性十足。

金宣虎向台灣粉絲問候。（大步整合行銷提供）金宣虎向台灣粉絲問候。（大步整合行銷提供）

不僅如此，金宣虎還同步投入舞台劇《秘密通道：INTERVAL》，自2月起持續演出至5月，在韓國戲劇重鎮大學路掀起觀演熱潮，凡遇金宣虎出演的場次，總會吸引來自各地的粉絲湧入觀賞，讓劇場周邊人潮絡繹不絕，成為當地近期的熱門景象。該作品在各類型演出中更拿下整體預售排名第一，展現其強大票房號召力。

金宣虎見面會粉絲福利。（大步整合行銷提供）金宣虎見面會粉絲福利。（大步整合行銷提供）

在日前連辦兩天的首爾場粉絲見面會中，金宣虎以「LOVE FACTORY」為主題，化身「廠長」登場，為整場活動揭開序幕，並透過多元環節與粉絲近距離互動。從近況分享、日常生活到作品幕後與演技想法，皆用自然真誠的方式與粉絲交流，回應長久以來的關注與支持。活動中亦設計以「愛」為主題的二選一互動單元，透過不同情境搭配簡短情境演出，展現輕鬆活潑的一面，帶動現場熱烈氣氛。此外，結合「廠長」概念的VCR內容，以趣味方式呈現「LOVE FACTORY」的運作過程，為現場增添笑聲；粉絲諮詢單元則結合過往角色設定，讓劇中人物化身「諮詢師」回應粉絲煩惱，串聯戲劇與現場互動，增加整體層次感。

金宣虎見面會座位圖。（大步整合行銷提供）金宣虎見面會座位圖。（大步整合行銷提供）

同時，現場也安排多項參與式環節，包括遊戲、拍照時間與挑戰任務等，讓觀眾能實際參與其中，整場活動在多樣內容交織下呈現豐富看點。到了活動尾聲，金宣虎向粉絲表達心意：「能和粉絲見面、交流就是很大的療癒，總覺得一直從大家身上獲得更多，謝謝大家抽空前來。」真摯發言引發現場共鳴。延續首爾場的互動熱度，金宣虎也將展開亞洲巡迴行程，陸續前往雅加達、神奈川、馬尼拉、台北與曼谷，持續與各地粉絲見面。

金宣虎見面會主海報。（大步整合行銷提供）金宣虎見面會主海報。（大步整合行銷提供）

台北場門票票價為VIP NT$6,880、NT$5,880、NT$4,880、NT$3,880，愛心票NT$3,440，將於4月26日 （日） 下午5點透過拓元售票系統開賣，購票入場皆可享有Hi-Bye歡送、小卡與台北限定官方海報等全區福利；另設有多項抽選福利，包括VIP區1對5團體合照，以及A、B區1對10團體合照，以及親筆簽名拍立得、簽名海報等內容，愛心區亦納入共同抽選機制。透過多元福利設計，提升整體互動體驗，讓粉絲留下更具紀念價值的回憶。更多活動詳情請持續關注主辦單位大步整合行銷官方公告。

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